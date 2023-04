Läti avas Plavinase lüüsid, riigi suurim hüdrojaam töötab täisvõimsusel

Läti energiakontsern Latvenergo teatas, et veetase tõusis Plavinase hüdroelektrijaama juures liiga kõrgele tasemele ning veehoidlas tuli avada lüüsid. Plavinase kõik 10 turbiini töötavad täisvõimsusel.

Viimati avati Plavinase lüüsid kuus aastat tagasi. Pole veel selge, kauaks need lahti jäävad, vahendas LSM.

Plavinase hüdroelektrijaam Autor/allikas: Läti televisioon

Plavinase hüdroelektrijaam on Lätis Daugava jõel asuv hüdroelektrijaam. Jaam alustas tööd juba 1965. aastal. See on Läti suurim hüdrojaam.