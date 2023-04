Kaitsevägi: toitumiserisused ei anna põhjust eranditeks teenistuses

"Kaitsevägi ei tee toitumiseelistuste perspektiivist väeosadesse määramisel erandeid. Sööklas on sõduritel võimalik valida ka ainult taimne toit, kui selleks on huvi. Samuti on kaitseväel olemas taimetoidu kuivtoidupakid," ütles kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülem Taavi Karotamm ERR-ile.

Soome rahvusringhääling Yle kirjutas eelmisel nädalal, et Soome kaitsevägi ei võta enam oma eliitüksustesse veganeid, kuna nendele täisväärtusliku ja piisava kalorsusega toidu tagamine eriolukordades võib olla võimatu. Soome piiri ääres tegutsevate jäägriüksuste võitlejad peavad ellu jääma ka siis, kus nende toiduga varustamine võib olla katkestatud - see tähendab, et nad peavad ise suutma endale valmistada süüa püütud kalast või tapetud põhjapõdrast, märkis Yle.

"Kui toidu osas on piiranguid meditsiinilisest perspektiivist, siis on võimalik teha toitlustuse teemal erikokkulepe," märkis major Karotamm.

Tervise Arengu Instituudi toitumisvaldkonna ekspert ja teadussekretär Eha Nurk ütles ERR-ile, et Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu 2020. aasta tulemuste põhjal on allergiate tõttu eridieedi järgimise vajadus umbes neljal protsendil rahvastikust ning lisaks oli veganeid ja taimetoitlasi samal aastal kokku veel kolm protsenti. "Kuidas veganite ja taimetoitlaste jaotus selle sees jaguneb, ei ole teada, kuid eeldatavasti on taimetoitlasi siiski rohkem ja veganeid võiks olla rahvastikus umbes üks protsent," märkis Nurk. "Noorte seas kindlasti rohkem ja ka naiste hulgas on veganlus populaarsem," lisas ta.