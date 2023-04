Ülevaade: sügisel lõpetab tegevuse koole enamikus maakondades

Omavalitsused üle Eesti on andsid 1. aprilliks haridus- ja teadusministeeriumile teada kohalike koolide sulgemistest või ümberkorraldustest. Kõige enam muutusi koolikorralduses on sügisest oodata Pärnumaal, Järvamaal ja Ida-Virumaal.

Jõgevamaal muudab Jõgeva vallavalitsus Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi põhikooliks ja sulgeb Kuremaa lasteaed-algkoolis kooliosa. Lasteaiaosa liidetakse Palamuse lasteaiaga Nukitsamees ja õppeasutus lõpetab iseseisva asutusena tegutsemise.

Viljandimaal liidab Viljandi vallavalitsus Kalmetu põhikoolile lasteaia, kooli uueks nimeks saab Kalmetu kool. Vallavalitsus liidab ka Leie kooli Kolga-Jaani kooliga.

Ida-Virumaal muudab Narva linnavalitsus Narva kesklinna gümnaasiumi põhikooliks, Narva Kreenholmi gümnaasiumi põhikooliks, Narva Pähklimäe gümnaasiumi põhikooliks, Narva Soldino gümnaasiumi põhikooliks. Sillamäe linnavalitsus liidab Sillamäe Kannuka kooli Sillamäe vanalinna kooliga ning Sillamäe Kannuka kool lõpetab tegevuse. Jõhvi vallavalitsus muudab Jõhvi vene põhikooli nime, uus kooli nimi on Jõhvi kesklinna kool.

Pärnumaal sulgeb Põhja-Pärnu vallavalitsus Pärnjõe põhikool-lasteaias kolmanda kooliastme. See otsus on vaidlustatud. Lääneranna vallavalitsus lõpetab tegevuse Lõpe koolis, selle asutuse lasteaiaosa liidetakse Koonga kooliga. Virtsu koolis lõpetatakse tegevus viiendas kuni üheksandas klassis. Koolis toimub õppe- ja kasvatustegevus alushariduses ja esimeses kuni neljandas klassis. Metsaküla algkoolis lõpetatakse samuti tegevus. Varbla ja Koonga koolide tegevuse lõpetamine kolmandas kooliastmes on kavas järgmise aasta septembris.

Lääne-Virumaal liidab Väike-Maarja vallavalitsus Kiltsi põhikooliga lasteaiarühma. Kooli uueks nimeks saab Kiltsi mõisakool. Tapa vallavalitsus liidab Tapa keelekümbluskooli Tapa gümnaasiumiga. Tapa keelekümbluskool lõpetab tegevuse.

Põlvamaal sulgeb Põlva vallavalitsus Kauksi põhikooli.

Harjumaal liidab Anija vallavalitsus Aegviidu kooliga Aegviidu Mesitaru lasteaia. Lasteaed lõpetab tegevuse. Lääne-Harju vallavalitsus korraldab ümber Laulasmaa kooli. Haridus- ja teadusministeeriumile on esitatud koolitusloa taotlused seal uue kooli ja lasteaia loomiseks. Seda tegevust on ka vaidlustatud.

Saaremaal korraldab vallavalitsus Kahtla lasteaed-põhikooli ümberkorraldamise. Lõpetatakse koolitustegevus kolmandas ja osaliselt teises kooliastmes. Kooli uus nimi on Laimjala kool, õppetöö toimub seal lasteaias ja esimeses kuni neljandas klassis. Liidetakse ka Tornimäe põhikool ja Tornimäe lasteaed. Uue õppeasutuse nimeks saab Tornimäe kool.

Järvamaal muudab Järva vallavalitsus Aravete keskkooli põhikooliks, kooliga liidetakse Albu põhikooli kooliosa ja Ambla-Aravete põhikooli kooliosa. Aravete keskkooli uus nimi Põhja-Järva kool, mis tegutseb kolmes tegevuskohas. Albu põhikooli lasteaiaosa liidetakse Ambla-Aravete kooli lasteaiaosaga. Koolieelne lasteasutus jätkab tegevust uue nime all Põhja-Järva lasteaed, tegevuskohad Albus, Aravetel, Amblas ja Ahulas. Albu põhikool lõpetab tegevuse. Järkjärgulisena lõpetab tegevuse gümnaasiumiaste Järva-Jaani gümnaasiumis. 1. septembrist 2025. aastast jätkab kool põhikoolina.

Valgamaal sulgeb Tõrva vallavalitsus Ala põhikooli ja Hummuli põhikool liidetakse Riidaja põhikooliga – kooli uueks nimeks saab Tõrva kool. Koolis toimub õppe- ja kasvatustegevus alushariduses ja põhikooli esimeses kuni kolmandas kooliastmes. Ritsu lasteaed-algkool lõpetab tegevuse, lasteaiaosa liidetakse Tõrva lasteaiaga Mõmmik ja kooliklassid Tõrva gümnaasiumiga.

Hiiu-, Lääne-, Rapla-, Tartu- ja Võrumaal koolikorralduses muutusi ei tehta.

Tuleb juurde viis riigigümnaasiumi

Tulevast sügisest avatakse viis riigigümnaasiumi. Tallinnas Tallinna Tõnismäe riigigümnaasium, Mustamäe riigigümnaasium ja Pelgulinna riigigümnaasium. Narvas Narva eesti riigigümnaasium ja Narva gümnaasium.

Kohalikelt omavalitsustelt antakse riigile üle viis kooli. Ida-Virumaal annab Sillamäe linnavalitsus riigile üle Sillamäe eesti põhikooli ja Sillamäe gümnaasiumi. Lüganuse vallavalitsus annab riigile üle Lüganuse kooli, Kiviõli I keskkooli ja Kiviõli vene kooli.