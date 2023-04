Tänavune talv oli taliviljale soodne

Kevadised põllutööd on lumevabadel maadel juba alanud ning põldude esimene ülevaatus näitab, et taliviljad on talve kenasti üle elanud.

Kevadised põllutööd on alanud ka Järvamaal osaühingus Estonia. Seal, kus lumeolud võimaldavad, tehakse kevadkündi ja laotatakse läga.

41-aastase staažiga traktorist Urmas Kütt ütles, et esimesed ligi 100 hektarit põldu on juba mustaks pööratud.

"Kündma sai hakata 23. märtsil. Maal ei ole häda midagi, söödipõld oli juba nii nagu suvel künnaks. Ei ole probleemi, täitsa õige aeg," kirjeldas ta.

Agronoom Toivo Lauk näitas, et kuna sügisel sai puhitud seeme õigel ajal mulda, näeb põld igati kena välja.

"Nädal tagasi oli juba nii palju sooja, et hakkas nagu kerge vegetatsiooniperiood pihta. See on võib-olla isegi praegu hea, et läks külmaks tagasi ja lumi tuli peale, ei lase taimi rohkem kahjustada," selgitas ta.

Lauk lisas, et paari-kolme päeva pärast, kui lumi on sulanud, tuleb talirukist turgutada lämmastikväetisega, et taimed saaksid kasvu jätkata.

Lootusrikas pilt avaneb ka talinisu põllul. "Talinisu külviread on ilusasti näha. Ja praegusel vaatlusel pärast lume sulamist on ka näha, et taimed on suhteliselt terved, hästi talvitunud," sõnas Lauk.

Lund oli äsja lõppenud talvel palju, see jõudis mitu korda ära sulada ja siis jälle põllud paksu kihiga katta. Ometi tõdes Lauk, et talv oli soodne kõikidele taliviljadele, ka talirapsile.

"Külmakahjustusi üldse näha ei ole, taimed on natukene juurde kasvanud. Aga ma loodan, et nüüd need paar päeva, mis lubab veel külma öösel, enam ei mõjuta rapsitaimede kasvu," ütles ta.

Lauk lootis tänavu saata masinad põllule palju varem, kuid nüüd peab ta tõdema, et kevad on jäänud venima. "Käivad künnitööd, käib lägalaotus. Ja ootame siis pikisilmi, millal saab hakata taliviljadele mineraalväetist panema. Loodetavasti selle nädala lõpus, teises pooles," rääkis Lauk.