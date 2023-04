Haagis algas kohtuasi Kosovo ekspresidendi üle

Haagis asuv Kosovo erikohus alustas esmaspäeval protsessi Kosovo ekspresidendi Hashim Thaçi üle, keda süüdistatakse kümnes sõjakuriteos ja inimsusevastastes kuritegudes. Tõenäoliselt kestab kohtuasi Hashim Thaçi vastu mitmeid aastaid, vahendas Reuters.

Lisaks Kosovo endisele juhile on veel kolm inimest kohtu all, kellele on esitatud kümme süüdistuspunkti inimeste tagakiusamises, mõrvas ja piinamises aastatel 1998 kuni 1999, mil piirkonnas toimus sõda. Prokuröri sõnul võttis nelik sihile enda poliitilised vastased ja Kosovo etnilised vähemused ning vangistasid seejuures sadu inimesi, kellest 102 ka mõrvati. Ohvritest enamik olid siiski etnilised albaanlased.

Toonase Kosovo vabastusarmee juhid on kodumaal rahvuskangelased, sest nende võitlus viis Kosovo Serbiast lahku ja tähendas iseseisva riigi väljakuulutamist. Haagi kohtu ees protesteerisid sajad inimesed häälekalt protsessi vastu. Samuti toimusid protestid Kosovo pealinnas Pristinas.

Kosovo iseseisvumise käigus hukkus ligikaudu 13 000 inimest, kellest enamik olid etnilised albaanlased. Hashim Thaçi oli peale Kosovo iseseisvumist ja presidendiks saamist prominentne Kosovo poliitik, keda tollane USA asepresident Joe Biden nimetas Kosovo George Washingtoniks. Süüdistus Hashim Thaçi vastu tuli ilmsiks kui tollane Kosovo president oli teel kohtumisele Valges Majas Donald Trumpiga.

Kosovo erikohus asutati 2015. aastal ning selles töötavad kohtunikud ja advokaadid mitmest riigist. Kohtu eesmärgiks on mõista kohut endiste Kosovo vabastusarmee võitlejate üle. Haagis asub ka Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC), mis on Kosovo erikohtust eraldiseisev organisatsioon. Samuti asub Kosovos ÜRO eritribunal endise Jugoslaavia jaoks, mille käigus mõisteti kohut mitmete Horvaadi, Bosnia ja Kosovo konflikti käigus tehtud sõjakuritegude üle.