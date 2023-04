Stoicescu: sõjablogija tapmine näitab Vene režiimi ebakindlust

Julgeolekuekspert Kalev Stoicescu ütles ETV saates "Ringvaade", et Venemaa sõjablogija Vladlen Tatarski tapmise taga Peterburi kohvikus võivad olla riigi eriteenistused, sest Putini režiim on ebakindel ja paranoia muudkui kasvab.

Stoicescu rääkis, et sõjablogijad Venemaal ei ole päris tavalised inimesed, vaid inimesed, kellel on enamasti väga head sidemed Venemaa võimuladvikus ja saavad päris head infot otse sõjatandrilt.

Ta rääkis, et Tatarski oli üks nendest blogijatest, kes on Vene patrioodid ja otseselt toetavad agressiooni, kuid on nüüd muutunud ebamugavaks.

"Nad ühe häälekamalt kritiseerivad nii Venemaa relvajõude kui ka poliitilist võimu ebaõnnestumiste pärast. Tatarskile võis saatuslikuks saada see, et viimasel ajal ta pööras rohkem Prigožini poole ja oli ühe rohkem kriitiline Venemaa relvajõudude tegevuse suhtes," lausus Stoicescu.

Stoicescu hinnangul võisid Tatarski tapmise taga olla Vene eriteenistused.

"Ma arvan, et see on Venemaa eriteenistuste poolt toime pandud atentaat ja see on väga selge signaal nii blogijatele kui ka Prigožinile," rääkis Stoicescu.

"Prigožin jõudis juba välja öelda seda, et tema ei kahtlusta Ukrainat ei Darja Dugina tapmises eelmise aasta augustis ega ka nüüd Tatarski tapmises. Ja ma arvan, et kui Prigožin juba ütleb midagi säärast, siis ta teab, mida ta räägib. Aga ta kahjuks ei ütle meile, mida ta teab," lisas ta.

Stoicescu sõnul on tegemist võimuvõitlusega ja juba lähiajal võib tulla veel sarnaseid sündmuseid.

"Me peaksime vaatama üldist fooni, mis Venemaal toimub. See kohutav paranoia, mis kasvab iga päevaga, vanemad annavad üles oma lapsi, lapsed vanemaid, õpetajad õpilasi, inimesed metroos oma kaasreisijaid jne. See on varsti hullem kui oli Stalini ajal. See kõik viitab sellele, et Putini režiim on ebakindel ja on hirmul. Ja nüüd siis on alanud võitlus nende sõjablogijatega," sõnas Stoicescu.

"Nad on ühest küljest kasulikud, nad on patriootlikud ja toetavad vankumatult agressiooni. Aga teisest küljest nad on nagu alternatiivmeedia ja lähevad vastuollu ametliku narratiiviga ja propagandajutuga. Nad näitavad reaalsust, mis sõjas toimub," ütles ta veel.