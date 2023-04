Teisipäev on valdavalt sajuta

Kui teisipäeval ja kolmapäeval on veel pilvi näha, siis nädala lõpu poole tuleb päikese võidukäik.

Teisipäeva öösel on Lääne-Eestis pilvi hõredalt ning sadu oodata pole. Samas Ida-Eestis, kus on pilvi rohkem, võib ka vähest lund tulla. Puhub nõrk, öö hakul rannikul puhanguti mõõdukas põhja- ja kirdetuul. Külma on -3 kuni -8, saarte rannikul kohati 0 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis selge, Ida-Eestis pilvisem sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 7, rannikul kirde- ja põhjatuul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.

Päev tuleb pilves selgimistega ja kohati sajab vähest lund. Eesti loodeservas on pilvi vähem ning ilm on seal sajuta. Puhub põhja- ja kirdetuul 3 kuni 8, pärastlõunal rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -1 ja +4 kraadi vahele.

Kui kolmapäeval on veel pilves selgimistega ilm ning õhtupoolikul võib vaid Liivi lahe piirkonnas pisut vihma rabistada, siis sealt edasi on oodata valdavalt selge taevaga sajuta ilma. Öösel langeb õhutemperatuur küll veel mõni kraad miinuspoolele, kuid päeval tõuseb juba 10 kraadi juurde.