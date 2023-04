Järvan Lugna tagasikutsumisest: strateegianägemus läks nõukogust lahku

EAS-i ja KredExi ühendasutuse nõukogu ütles, et oli tagasi kutsutud juhatuse esimehe Lauri Lugna tööga väga rahul ning püstitatud eesmärgid said saavutatud. Ettevõtlusminister Kristjan Järvani sõnul läks nõukogu ja juhi nägemus ühendasutuse mullu kinnitatud strateegiast lahku, mistõttu otsitakse sellele uus elluviija.

EAS-i ja KredExi nõukogu esimees Kristi Tiivas kiitis juhatuse esimeest Lauri Lugnat taevani ja ütles, et kõik püstitatud eesmärgid said saavutatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Lauri Lugna saavutas meie vaates kõik, mida me talt ootasime," ütles Tiivas.

"Tänaseks, aasta hiljem, tegelikult isegi aasta ja kolm kuud hiljem, oleme me ühel pinnal, meil on ühendatud süsteemid ja protsessid, meil on ettevõttel ühised väärtused, meil on uus struktuur. Ja meil on ka uus strateegia, mis sai nõukogu poolt heaks kiidetud eelmise aasta lõpus," ütles Tiivas.

Uue strateegia elluviimiseks aga otsustas nõukogu juhti vahetada.

"Me leidsime, et on tarvis uut energiat, uut juhti ja see oligi see põhjus, miks eelmisel nädalal nõukogu, väga sõbralikult, tegi Laurile ettepaneku tagasi astuda," ütles Tiivas lisades.

Eelmise aasta jaanuaris ütles Lugna ERR-ile, et eesmärk on EAS-i ja KredExi ühendasutus, mille juriidiliseks nimeks sai Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus, viia hiljemalt jaanipäevaks üle uuele brändinimele. Seda seni sündinud ei ole. Ent Tiivas ütleb, et uue nime puudumise taha koostöö ei jäänud.

"Tavapäraselt tuleb alati sisse arvestada Tambovi konstant. Eriti kui arvestada, A) kui suured organisatsioonid me oleme ja B) mis juhtus eelmisel aastal lisaks sellele, mida me ootasime aasta 2021 lõpus.Brändiprotsess on töös. Me liigume sellega edasi ja loodetavasti varsti on ka selles osas uudiseid," sõnas Tiivas.

Nõukogu otsus vajas ka lahkuva ettevõtlusministri Kristjan Järvani heakskiitu. Kõik teised juhatuse liikmed, kaasa arvatud ministri isa Aare Järvan jätkavad tööd sihtasutuses.

Järvan rääkis, et nõukogu põhjendas oma soovi Lugna juhatusest tagasi kutsuda erineva nägemusega strateegiatest.

"Nõukogu ja juhatuse esimes olid rahul sellega, kuhu EAS tänaseks on tulnud, aga see nägemus, kuidas EAS-i ja KredExi ühendasutus edasi peaks minema, need olid erinevad," rääkis Järvan.

Lauri Lugna ei soovinud esmaspäeval täiendavaid kommentaare anda.

Milliste eesmärkide saavutamist uuelt juhilt oodatakse, on Tiivas valmis avaldama siis, kui uus juht on paigas. Otsinguga alustatakse aprilli lõpus ja uus juht loodetakse leida enne suve.