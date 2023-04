Vene väed ründasid öösel droonidega Odessa linna ja seda ümbritsevat piirkonda. Ukraina teatas, et riigi õhutõrje tulistas öösel alla 14 Iraanis toodetud Shahedi drooni.

Oluline teisipäeval, 4. aprillil kell 5.50:

- Venemaa ründas öösel droonidega Odessat;

- Ukraina tulistas alla 14 Vene Shahedi drooni;

- Kiiev: Ukraina väed tõrjusid tagasi Venemaa rünnakud Donbassis;

Venemaa ründas öösel droonidega Odessat

Odessa piirkondlik administratsioon teatas, et Vene väed võivad korraldada veel ühe droonirünnaku. 23. märtsil tulistasid Ukraina õhujõud Odessa oblasti kohal alla kaks Vene raketti. Ukraina teatas, et Vene väed lasid raketid välja Mustalt merelt ja kasutasid selleks hävitajaid Su-35, vahendas The Kyiv Independent.

Odessa sadamalinn on Odessa oblasti keskus. Linn asub Musta mere ääres.

Ukraina tulistas alla 14 Vene Shahedi drooni

Ukraina teatas, et riigi õhutõrje tulistas öösel alla 14 Iraanis toodetud Shahedi drooni. Ukraina relvajõudude teatel lasti droonid teele Aasovi mere rannikult. Kokku tulistas Venemaa Ukraina pihta vähemalt 17 drooni, vahendas The Kyiv Independent.

Kiiev: Ukraina väed tõrjusid tagasi Venemaa rünnakud Donbassis

Ukraina peastaap teatas esmaspäeva õhtul, et riigi sõjavägi tõrjus tagasi Venemaa rünnakud riigi idaosas. Peastaabi teatel tõrjusid Ukraina väed tagasi Venemaa rünnakud Bahmuti, Lõmani ja Avdijivka suunal. Kokku tõrjus Ukraina tagasi 45 vaenlase rünnakut, vahendas CNN.

"Bahmuti piirkonnas üritab vaenlane saada täielikku kontrolli Bahmuti linna üle ja jätkab seal pealetungide korraldamist," teatas peastaap.

Ukraina maavägede ülem Oleksandr Sõrskõi teatas, et kohtus Bahmutis võitlevate sõdurite ja ohvitseridega.

"Vaenlane nõrgeneb ja levitab valeuudiseid Bahmuti vallutamise kohta. Vaenlane üritab nii oma ebaõnnestumisi varjata," teatas Sõrskõi.

Sõrskõi viitas tulevase vastupealetungi võimalusele. "Kogu meie armee edasiliikumine sõltub sellest, mida iga sõdur praegu rindel teeb," ütles Sõrskõi.

Ukraina kaitsejõudude pressikeskuse juht kolonel Oleksi Dmõtraškivskõi teatas hiljuti, et Ukraina väed teevad Donetski oblastis väikseid edusamme. "Meie sõjavägi võttis mõned positsioonid. Nad võtsid soodsama ja strateegilisema positsiooni," ütles Dmõtraškivskõi.

Dmõtraškivskõi märkis, et piirkonnas tegutsevad Vene eriüksused, vahendas CNN.

Venemaa toetatud isehakanud separatistliku Donetski "rahvavabariigi" juht Denis Pušilin väitis, et Vene armee jätkab Avdijivka ümbruses pealetungi.