NBC: Hiina luureõhupall kogus Pekingi jaoks USA sõjaliste objektide andmeid

Joe Bideni administratsioon üritas takistada andmete edastamist Pekingisse, kuid see ei õnnestunud. Luureõhupall saatis oma hangitud andmed Hiinasse, teatas telekanal NBC News.

NBC Newsi allikate teatel olid kogutud andmed elektroonilised signaalid, mida saab koguda personali vahelisest suhtlusest, vahendas The Times.

"Peking oleks võinud koguda veelgi rohkem luureandmeid, kui administratsioon poleks sekkunud," ütlesid ametnikud telekanalile.

Veebruaris lasi Ameerika hävitaja F-22 selle luureõhupalli Lõuna-Carolina osariigi ranniku lähedal alla. President Joe Biden ütles, et ta andis käsu õhupalli allalaskmiseks juba varem, Pentagon aga soovitas seda teha siis, kui õhupall on jõudnud mere kohale. Hiljem lasid USA õhujõud alla veel mitu õhuobjekti.

Hiina teatel kaldus õhupall oma algsest kursist kõrvale. Pekingi väitel oli tegu juhitavuse kaotanud ilmavaatluspalliga. USA välisminister Antony Blinken lükkas siis aga oma visiidi Hiinasse edasi.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby ütles, et riik õppis õhupalli jälgimisest palju. "Usume, et me õpime veelgi rohkem, kui uurime seda ja näeme, kuidas see töötas," ütles Kirby.