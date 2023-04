Odinets lahkus sotside peasekretäri kohalt

"Olen endale seatud eesmärgid täitnud ja enda arvates väga hästi täitnud ning soovin keskenduda teistele väljakutsetele," ütles Odinets teisipäeval ERR-ile.

Küsimusele, mis on teised väljakutsed, viitas Odinets oma tegevusele Ida-Virumaal ning Kohtla-Järve volikogus. "Võib-olla saab, kui hästi läheb, minust ka riigikogu liige. Nii et väljakutseid on küll," ütles ta.

Odinets ei soovinud avaldada, kellest saab erakonna uus peasekretär, viidates, et teisipäeva õhtul koguneb sotsiaaldemokraatide juhatus, kus see küsimus otsustatakse ning selle väljaütlemise õigus on erakonna esimehele Lauri Läänemetsal.

"Aga ma arvan, et minu küsimusele on liiga palju tähelepanu pööratud. See amet ei vaja nii palju tähelepanu, kuna peasekretär teeb tehnilist tööd, korraldab erakonna asjaajamist," ütles Odinets.

Odinets sai Sotsiaaldemokraatliku Erakonna peasekretäriks eelmise aasta veebruaris koos Läänemetsa valimisega sotside uueks juhiks, kuna ta oli Läänemetsa kandidaat sellele kohale.

Odinets oli Katri Raiki asendusliige riigikogu eelmises koosseisus alates 30. detsembrist 2020.

5. märtsi riigikogu valimistel sai Odinets Ida-Virumaa valimisringkonnas 630 häält ja riigikokku ei pääsenud, kuid ta on erakonna üleriigiliselt valituks osutunud kandidaatide asendusliikmete nimekirjas teisel kohal, mis annab võimaluse saada riigikokku mõne ministriks mineva erakonnakaaslase asemel.