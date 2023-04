Politsei otsis Brüsselis läbi Euroopa Rahvapartei peakontori

Euroopa Rahvapartei peakontoris Brüsselis korraldati Belgia ja Saksa politsei poolt läbiotsimine, mis on seotud Saksamaal toimuva juurdlusega. Meedia teatel on juurdluse keskmes Saksa CDU poliitik Mario Voigt.

Belgia ja Saksa politsei korraldasid teisipäeval konservatiivse Euroopa Rahvapartei (EPP) peakontoris Brüsselis läbiotsimise. EPP moodustab läbi oma liikmeparteide Euroopa Parlamendi suurima fraktsiooni. Läbiotsimisest teatas Euroopa Rahvapartei ise, kelle sõnul oli see seotud juurdlusega, mis toimub Saksamaal Tüüringi liidumaal.

Saksa väljaande Mitteldeutscher Rundfunki teatel oli läbiotsimine seotud Mario Voigtiga, kes oli varem Tüüringi liidumaal paremtsentristliku Saksa kristlike demokraatide (CDU) liidumaa parlamendifraktsiooni juht. Fookuses olevat Mario Voigti seosed 2019. aasta Euroopa parlamendi valimistega.

CDU poliitik Mario Voigt värvati 2019. aastal tegema Euroopa Rahvapartei digitaalkampaaniat. Meedia teatel tellis EPP Voigti koduliidumaalt pärit agentuurilt teenust, mille puhul on kahtlus, et Mario Voigt sai sellelt ettevõttelt raha. Saksamaal on Mario Voigt alates 2022. aasta septembrist uurimise all kahtlustatuna pistises.

Üks EPP ametiisik kinnitas Politicole, et tegu on küsimusega, mis puudutab ühte EPP heaks töötanud lepingulist töövõtjat ja tema alltöövõtjaid Saksamaal. Ei Tüüringi liidumaa CDU haru ega Mario Voigti büroo ei soovinud Politicole kommentaare anda.

Eesti erakondadest kuulub EPP fraktsiooni erakond Isamaa.