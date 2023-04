Kuressaares suureneb jõudsalt kaubanduspind

Mõned nädalad tagasi oli Saaremaa tarbijate ühistul tähtis päev. Enam kui pool sajandit tagasi ehitatud Saaremaa kaubamaja sai pärast remonti sisu poolest täiesti uueks. Eelmisel nädalal avas Maxima Kuressaares juba oma teise kaupluse. Nii Lidl kui ka Prisma plaanivad lähiaastatel Kuressaarde laieneda. Seda lisaks olemasolevatele Selverile, Prismadele ja Coop kaubamärgiga kauplustele.

"Tarbijana ma arvan ainult üheselt, ma plaksutan ainult käsi. Mida rohkem on pakkujaid, seda suurem on kaubavalik," ütles Saaremaa majandusvaatleja Aivar Sõrm.

Lugesin hommikul näppude peal kokku, sain, et ühe Kuressaare elaniku kohta on kümme ruutmeetrit kaubanduspinda, sõnas Sõrm.

Coopi kaubamärgi all tegutsev Saaremaa tarbijate ühistu on viimastel aastatel investeerinud Saaremaa kauplustesse 15 miljonit eurot. See tähendab mitme maapoe ümberehitamist ja ühe täiesti uue Coop kaupluse püsti panekut ja viimasena siis Saarmaa kaubamaja ümberehitus.

Madalperioodil ostjaid juurde ei tule, iga kaubandusketi lisandumine tähendab ostjate ümberjaotust. Aga konkurentsis püsimiseks peabki pingutama, ütles Saaremaa Tarbijate Ühistu esimees Kalle Koov.

Maxima juht ütleb teise poe avamisel, et nemadki tulevad Saaremaale teise kauplusega täiesti riskivabalt. "See on kindel minek. Me oleme kindlad selles, et meie Maxima kauplus kindlasti leiab oma kliente, sest Maxima on ainuke pood Eestis, kes ikkagi pakub nii sortimenti kui ka kõige paremat hinda," sõnas Maxima tegevjuht Kristina Mustonen.

Kui Prisma plaanid siia kinnistule on praegu veel planeerigu etapis, siis Lidl on tegelikult juba ehitusloa siia kinnistule oma poe püsti panekuks juba sisse andnud.

Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel ütles, et iga kaupluse avamisele eelneb põhjalik analüüs, et kuidas nad antud linnas või piirkonnas hakkavad tegutsema. Lidl ei karda Kuressaares, et saarlased neid omaks ei võta.

Maailma suurtest kaubamärkidest on Mercedes oma kauplus-teeninduse Kuressaares kinni pannud ja siia samasse saabki võibolla juba järgmisel aastal püsti enam kui 1000 ruutmeetrine teine Saksa kaubamärk Lidl.

"Ma arvan, et kõik on natuke liiga optimistlikud selles osas, mis siin tegelikult ees ootab. Tarbija vaatab kaubavalikut, vaatab hindu ja hakkab käima seal, mis talle kõige rohkem sobib," sõnas Sõrm.

Kaubanduskettidele võib tunduda Sõrme seisukoht pessimistlik, aga tegeliku otsuse teevad ikkagi kõik saarlased ja külalised oma rahakotiga - kuhu ja kelle juurde ostlema minnakse.