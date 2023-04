Trump saabus New Yorgi kohtusaali süüdistust kuulama

Tumesinist ülikonda ja punast lipsu kandnud 76-aastase Trumpi näol oli vähe emotsioone, kui ta viipas kohtumaja juurde kogunenud rahvahulgale, vahendas Reuters. Trump, kes on öelnud, et süüdistustel on poliitilised motiivid, hoidis Trump Towerist lahkudes žestiks rusikat õhus ja ei andnud kommentaare.

Manhattani vandekohus esitas eelmisel nädalal Trumpile kriminaalsüüdistuse asjas, mis tuleneb 2016. aastal vaigistusraha maksmisest pornostaar Stormy Danielsile. Konkreetseid süüdistusi Trumpile ei olnud veel avalikustatud.

Trump postitas autos olles oma sotsiaalmeediakanalile Truth: "Sõidan Manhattani alllinna, kohtumajja. Tundub nii SÜRREAALNE – VAU, nad võtavad MIND VAHI ALLA. Uskumatu, et see Ameerikas toimub."

Kohtuistungil kuulab kostja süüdistused ära ja saab esitada hagiavalduse. New York Timesi reporteri Twitteri postituse kohaselt võeti Trumpilt sõrmejäljed, kuid pilti ei tehtud.

Trumpi toetajad ja taunijad on kogunenud kohtumaja ette ja lärmavad.