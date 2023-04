Oluline kolmapäeval, 5. aprillil kell 06.44:

- Vene vägede pommitamise tõttu hukkus Donetski oblastis kuus inimest;

- Kuleba: Brüsselis arutati ka F-16 hävituslennukite Ukrainale andmist;

- USA lubas peatselt alustada Abrams tankide väljaõpet Ukraina sõduritele;

- Ukraina sõdur kinnitas CNN-le, et Bahmutist lääne pool asuv kõrgem maastik on kindlalt Ukraina käes. Bahmutist Lääne pool asub ka Tšassiv Jari linn.

Vene vägede pommitamise tõttu hukkus Donetski oblastis kuus inimest

Ukraina prokuratuuri teatel hukkus Donetski oblastis Vene vägede pommitamise tõttu teisipäeval kuus inimest ning veel seitse sai viga. Ukraina prokuratuur jagas Telegrami kaudu pilte Vene vägede rünnakute tagajärgedest.

Kuleba: Brüsselis arutati ka F-16 hävituslennukite Ukrainale andmist

Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba sõnul arutas ta Brüsselis Ukraina-NATO komisjoni kohtumise kõrvalt ka USA päritolu F-16 hävituslennukite andmist Ukrainale.

Dmõtro Kuleba sõnul koosnesid kahepoolsed arutelud tavaliselt kahest blokist. Esiteks tuli summutada väited nagu nende lennukite andmine oleks liiga pikalt kestev, keeruline ja pea võimatu protsess. Kusjuures mitte keegi ei öelnud, et moodsate hävituslennukite Ukrainale andmine pole oluline, rõhutas Kuleba.

Teise punktina rõhutas Ukraina välisminister, et Ukrainal on suurem valmidus neid lennukeid opereerida kui paljud usuvad. Seetõttu arutavad mitme riigi poliitilised juhtkonnad Kuleba sõnul pärast Brüsseli kohtumist antud küsimust enda pealinnades. Eelmine Ukraina-NATO komisjoni kohtumine toimus 2017. aastal ning nende toimumist oli seni blokeerinud Ungari, kes vastandas Ukraina haridusseadust, meenutas Ukrainska Pravda.

USA lubas peatselt alustada Abrams tankide väljaõpet Ukraina sõduritele

CNN-i teatel pole USA veel alustanud Ukraina sõdurite väljaõpet M1-A1 tankidele, kuid vastav väljaõpe peaks peatselt algama.

Bahmutist läänes asuv kõrgem maastik on kindlalt Ukraina käes

Bahmuti rindelinnas 45. brigaadis teeniv Ukraina sõdur kinnitas CNN-le, et linnast lääne pool asuv kõrgem maastik on kindlalt Ukraina vägede kontrolli all. Sealpool asub ka Tšassiv Jari linn.

Kõrgem maastik tagab Ukraina sõduritele võimaluse kontrollida ka ümbritsevat madalamat ala ning hoida seda tulekontrolli all. Sama sõdur kinnitas CNN-le, et seetõttu on Bahmuti linn mõlemale poolele oluline eesmärk. Vene väed ei ole veel sama allika kinnitusel suutnud Ukraina kaitsest Tšassiv Jari lähistel Ivaniske kandis läbi murda.

Sama sõdur selgitas, et Vene väed olid kuu tagasi põhilisest varustusteest vaid paarisaja meetri kaugusel, kuid neil polnud piisavalt reserve ja nad löödi tagasi. Nüüd asuvad Vene vägede positsioonid konkreetsest teest kahe kilomeetri kaugusel. Sõduri kinnitusel ei saa Vene väed nüüd Tšassiv Jari peale tungida, kuna tee Ivanivske kandis on tugevalt kindlustatud.

Kui Ukraina sõdurid peaks Bahmutist lahkuma, siis oleks Tšassiv Jar Vene vägede jaoks järgmine sihtmärk.