Liikluskindlustuse roheline kaart juunist enam Venemaal ei kehti

Juunist lõpetavad ka Venemaal ja Valgevenes väljastatud rohelised kaardid kehtivuse Eestis ja teistes Euroopa majanduspiirkonna riikides.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul on kindlustust pea võimatu pakkuda, kui riikide vahel on rahaülekanded häiritud.

"Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigid on teatanud rohelise kaardi süsteemi lepingu lõpetamisest Venemaa ja Valgevenega. Liikluskindlustuse fond on kindlustusseltsidele edastanud palve lõpetada roheliste kaartide väljastamine, mille kindlustusperioodi lõpp on peale 1. juunit ning millel Venemaa ja Valgevene on kehtivusala riikide hulgast maha tõmbamata," ütles Potsepp.

Roheline kaart on rahvusvaheline liikluskindlustuse poliis, mille saab sõidukile tellida kindlustusseltsilt koos Eesti liikluskindlustuspoliisiga.

Potsepa sõnul tuleb 1. juunist Venemaal ja Valgevenes sõitmiseks osta kohalik liikluskindlustus ning seda saab teha ka piiri ületades.