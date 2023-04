Riigikogu väliskomisjon tahab suurendada välislähetuste eelarvet

Lõpetava koosseisu väliskomisjoni esimees Andres Sutt kirjutas kirjas, et riigikogu liikmete ja kantselei teenistujate välislähetuste ning samuti külaliste vastuvõtmise eelarve ei vasta kujunenud rahvusvahelisele julgeolekuolukorrale ja reaalsele välissuhtluse vajadusele.

"2022. aasta välislähetuste eelarve kasutati ära täies mahus ja osad juba kavandatud visiidid jäid tegemata 100 000 euro ulatuses. Lisaks on märkimisväärselt kasvanud lähetuste kulud, sh on tõusnud majutuse ja transpordi hinnad," kirjutas Sutt.

"Selle aasta 18. jaanuaril toimus kohtumine Riigikogus moodustatud parlamendirühmade juhtidega, kus tõdeti, et parlamendirühmad on oluline välispoliitiline suhtlusvorm, aga eelarve on ajale jalgu jäänud. Eesti on väike riik ja iga inimene, kes sõnumit edasi kannab, on väärtuslik. Seepärast tuleb ka siin eelarvet tõsta," lisas Sutt.

Sutt märkis, et riigikogu liikmete ja kantselei teenistujate välislähetuste eelarve on püsinud samas suurusjärgus alates 2015. aastast. "Prognoosi kohaselt oli 2022. aasta välislähetuste eelarve kogu vajadus 680 000 eurot, millest jäi puudu 100 000 eurot. Võttes arvesse eelmise aasta vajadusi ja toimunud hinnatõusu, teen ettepaneku, et RES 2024-2027 planeerimisel oleks riigikogu liikmete ja kantselei teenistujate välislähetuste kogueelarve vähemalt 700 000 eurot ja see tõuseks igal aastal vastavalt välissuhtluse vajadustele," lausus Sutt.