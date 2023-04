Munadepühade aegu kasvab lisaks munadele kohupiima müük

Kui vabariigi aastapäeval valitseb kiluletis tavaliselt tühjus, siis sel nädalal ei pruugi laupäeva õhtul munaletist enam valgeid mune saada, ütles Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido.

Munadepühal ostetakse rohkem kanamune, kohupiima ja tooteid, mis pashasse käivad, lausus Eesti Muna tegevjuht Ats Albert.

"Kui vaadata kanamune, siis see on kuskil kaks kuni kolm korda rohkem kui tavaliselt, ja kohupiima müüd kasvab poole võrra sellel nädalal, kui munadepühad on käes," ütles Albert.

Jaeketid alustavad munade ettetellimist mitu nädalate enne lihavõtteid ja on see on tootjatele aasta kiireim aeg. Eesti suurim munatootja Dava Foods ütles, et nende müük kasvab lihavõtetel mitmekordseks. Põlvamaa Eesti Muna sõnul on neil müügikasv tagasihoidlikum.

"Lihavõtted on meie jõulud ja siis on müügid mitukümmend protsenti suuremad. Oleme ka müüki hajutanud, et kõik meie partnerid saaksid endale midagi. Tänane nõudlus on suurem, kui me jõuame toota. Me näeme valge kanamuna nõudluse kasvu, alati lihavõtete eel tahetakse just valget muna mingil põhjusel, eks värvimise ja kõige sellega seoses," rääkis Tere Viljandi tootmisjuht Irmeli Skroman.

Kui munade puhul kasvab nõudlus peamiselt kitsamas segmendis ehk valgete munade puhul, siis kohupiimade sortiment hoopiski laieneb. Ja tootjad rakendavad tehastes lisavahetusi.

Seega paljud kaubandustöötajad, kanakasvatajad või kohupiimameistrid suurel reedel vaba päeva ei näe.