Tallinn pikendas 1. klassi avalduste vastuvõtmise aega kahe nädala võrra, kuid sellegipoolest pole sajad pered lapse koolipaneku soovist teada andnud. Kõige keerulisem on koolikoha leidmine kesklinna ja Lasnamäe lastele, sest neis piirkondades on lapsi rohkem kui koolikohti.

Märtsi lõpuks pidid 4800 Tallinnas elavat peret andma teada, millise kooli 1. klassi nad oma lapse saata soovivad. Üle 800 pere pole seda siiani teinud ja nüüd tuleb ametnikel teha detektiivitööd lastele koolikoha määramiseks.

Kui üldiselt saavad Tallinna lapsed minna kodulähedasse kooli, siis Lasnamäel ja kesklinnas on lapsi rohkem kui klassides ruumi.

Seal me hakkame kindlasti vaatama lisaks nendele alustele, mis on: kõige lähem kool, õed-vennad ja vanema soovi arvestamine, ka mõningal juhul, kes kui kaua on olnud sisse kirjutatud," lausus Tallinna haridusameti juhataja Kaarel Rundu.

Sisseränne on üheks põhjuseks, miks Lasnamäel koolikohti napib, see piirkond on uueks koduks ka paljudele Ukraina sõjapõgenikele. Rundu sõnul peaks pisut leevendust andma moodulklasside paigutamine Läänemere gümnaasiumi juurde, aga otsitakse võimalust lisamoodulklasside paigaldamist teiste koolide juurde.

Soovin viis (klassi), aga eks aeg näitab. Tavaliselt ikka planeerin viis, aga tuleb kuus välja ja need on mitte 24, vaid 28 kuni 30 õpilast klassis," ütles Läänemere gümnaasiumi direktor Deniss Presnetsov.

Seetõttu ei jää koolil üle muud, kui töötada kahes vahetuses. Moodulklassid Presnetsovi sõnul koolimaja ülerahvastatusest ei päästa, seda enam, et ilmselt 1. septembriks need kohale ei jõua.

Kui haridusamet loodab Lasnamäe lastele leida kohad kodulähedases koolis, siis keerulisem on Rundu sõnul olukord kesklinnas, kus lisakoolikohti 200 õpilasele on oodata kahe aasta pärast, kui valmib Westholmi gümnaasiumi juurdeehitis.

"Eelmisel aastal me arvasime, et äkki tuleb ainult kaks klassi, aga tuli kolm klassi. Kuna meil on väga suur ruumipuudus, muidu on meil kolmas klass kell 11 töö alustanud, siis nüüd oli meil linnaga kokkulepe, et rentisime linna abiga Salme kultuurimajja kolm ruumi ja eelmine aasta kõik õpilased said hommikupoole tööd alustada," Kalamaja põhikooli juhataja Piret Rõõmussaar.

Rõõmusaare sõnul on vanematel 10. juunini aega määratud koolikoha vastuvõtmiseks, aga üksjagu vanemaid seda ei tee ning kool peab hakkama neile määratud lapsi taga otsima ning klassikomplektide arv ja suurus selgub alles 20. augustiks.

Millistesse piirkonnakoolidesse on tänavu kõige suurem tung, haridusamet öelda ei soovinud.