Ilm hakkab soojemaks minema

Neljapäeva öö on Eestis ida poolt hõrenevate pilvedega. Öö hakul sajab mitmel pool vihma ja lörtsi, saartel ka lund, hommikuks eemalduvad sajupilved Lääne-Eesti saartele. Kohati on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7, põhjarannikul kirde- ja idatuul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 ja +2 kraadi vahel.

Hommik on Lääne-Eesti saartel lörtsi- ja vihmasajuga, mandril on ilm peamiselt sajuta, kuid kohati püsib udu. Puhub idakaare tuul 3 kuni 8, põhjarannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +2 kraadini.

Päev on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, Lääne-Eesti saartel on pilvisem ja ennelõunal sajab vihma ning lörtsi. Puhub kirde- ja idatuul 3 kuni 9, põhjarannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 13, tuulele avatud rannikul 4 kuni 6 kraadi.

Reede ja laupäev on kuivad. Öine õhutemperatuur jääb -3 ja +3 kraadi vahele, päevane tõuseb 9 kuni 14 kraadini, meretuulele avatud rannikul on õhk jahedam.

Pühapäeval ja esmaspäeval jõuab Eestisse tõenäoliselt vihmahooge, võimalik, et veel soojemat õhku ning uue nädala alguses võib päevane õhutemperatuur tõusta Eesti lõunaservas ka üle 15 kraadi.