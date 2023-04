Izjumi lapsed tänasid saarlasi postiautode eest joonistustega

Saaremaalt Ukrainasse saadetud väikekaubikud sõidavad kinnitatud andmetel juba purukspommitatud endiste Ukraina postiautode asemel Izjumis ringi. Ka muu tookord kaubikutesse pakitud abi on kasutusse võetud.

Alles hiljuti tuli Ukrainast Saaremaale vastusaadetis – kolme Izjumi kooli õpilaste tehtud 98 joonistust.

"Me peame arvestama seda, et Izjumis on praegu selline olukord, kus lapsed füüsiliselt koolis ei käi ja on ainult koduõpe, kuna koolid on puruks pommitatud. Nii et need joonistused on tõenäoliselt joonistatud keldrites või ei tea, mis oludes, rasketes oludes. Siin on väga palju sümboleid Eestist ehk on näha, et õpetajad on teinud väga tublit tööd lastega. Leiame siit oma suitsupääsukesed, rahvariidetriibud, rukkilille ja kõik meie sümbolid," kirjeldas Izjumi abistamise koordinaator Saaremaal Jaanika Tiitson.

"Läbi oma loomingu püüdsid nad näidata oma suhtumist neisse inimestesse, kes neid aitavad. Sest lapsed, kes on üle elanud okupatsiooni, kes siis veel saavad olla tänulikud neile inimestele, kes neile abikäe ulatasid," ütles Izjumi õpetaja Oksana Strelnik.

Alates selle nädala kolmapäevast on Eesti ja Ukraina sõpruse temaatilised ja emotsionaalsed pildid üleval vaatamiseks Saaremaa kaubamajas.

"Ma olen oma nutud ära nutnud, muidu ma ei saakski siin vist tööd teha. Tegelikult need on väga emotsionaalsed," ütles Tiitson.

Täiesti juhuslikult sattus esimeste hulgas tänuks saadetud pilte vaatama ka mees, kes Ukrainasse ühe auto saatis.

"Ikka vaatad sooja tundega, kuidas lapsed tänavad. Nad on ju ise seal raskes olukorras," sõnas Ukraina abistaja Arne Salong.

Saaremaa ja Izjumi laste vahelist sidet on plaanis jätkata. Kõik noored kunstnikud saavad saaremaiselt lõhnava kadakakuuliga Ukraina-Eesti lipuvärvides sõpruse käepaelad ja lisaks pannakse teele laste jaoks ka muid kingitusi. Aga ka see pole veel kõik.

"Meil on ka pikem mõte. Me tegelikult tahame leida igale sellele Ukraina lapsele siit Saaremaalt ühe kirjasõbra, kes talle vastakas. Ja kui see sõda ükskord läbi on, siis me tahame need lapsed kokku viia omavahel," ütles Tiitson.