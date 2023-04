Melitopoli linnapea Ivan Fedorovi teatel toimusid öösel linnas mitmed võimsad plahvatused. Ukraina diplomaat kinnitas The Financial Timesile, et Krimmi osas võib kõnelusi pidada peale edukat vastupealetungi. Samas ei välistanud mees sõjalist lahendust.

Oluline neljapäeval, 6. aprillil kell 6.19:

- Okupeeritud Melitopolis toimusid öösel taas võimsad plahvatused

- Ukraina diplomaat: Krimmi osas võib kõnelusi pidada peale vastupealetungi, kuid välistatud pole ka sõjaline lahendus;

- Duda: Poola on valmis kõik enda Mig-29 hävitajad Ukrainale andma;

- Lavrov: USA-ga tuleb suhelda hoolimata Ukraina relvaabist.

Okupeeritud Melitopolis toimusid taas võimsad plahvatused

Melitopoli seadusliku linnapea Ivan Fedorovi teatel toimusid öösel linnas mitmed võimsad plahvatused. Fedorov teatas plahvatustest ka kolmapäeva õhtul Melitopoli linnast põhja pool.

Ukraina diplomaat: Krimmi osas võib kõnelusi pidada peale vastupealetungi

Ukraina presidendi kantselei asejuht Andri Sõbiha ütles The Financial Timesile, et Kiiev on valmis Vene võimude poolt okupeeritud Krimmi poolsaare osas peale edukat vastupealetungi kõnelusi pidama.

Briti leht juhtis tähelepanu, et tegemist on esimese Ukraina ametiisiku teatega valmidusest pidada kõnelusi alates rahukõneluste katkemisest eelmise aasta aprillis. Samas rõhutas Sõbiha, et ta ei välista Krimmi vabastamist sõjalisel teel.

Duda: Poola on valmis kõik enda Mig-29 hävitajad Ukrainale andma

Poola president Andrzej Duda ütles kolmapäeval, et Poola on valmis kõik enda Mig-29 hävitajad Ukrainale andma. Duda kinnitas seda olles ühisel pressikonverentsil riigivisiidil olnud Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga.

Andrzej Duda sõnul on viimastel kuudel antud Ukrainale juba neli Mig-29 hävitajat ning praegu valmistatakse ette nelja hävituslennukit Ukrainale andmiseks ehk kokku antakse Ukrainale kaheksa lennukit, vahendas Ukrainska Pravda.

Lisaks on Poola valmis andma Ukrainale veel kuus Mig-29 lennukit, mida valmistatakse praegu selleks ette. Andrzej Duda lisas, et Poolal on ka NATO õhupatrullide jaoks moderniseeritud Mig-29 lennukeid, mis on viidud NATO standarditele. Duda sõnul saab Poola tulevikus ka need lennukid ära anda kui tellitud uuemad lennukid kohale jõuavad. Selle tarbeks on Poolal vaja liitlaste ja eelkõige USA nõusolekut. Varssavi teatas varem Mig-29 lennukite saatmisest Ukrainale, kuid ei täpsustanud nende arvu. Mig-29 hävitajaid saatis Ukrainale ka Slovakkia.

Poola ja Ukraina vahel taastatakse raudteeühendus

Ukraina taristuministeerium teatas kolmapäeval, et praegu on taastamisel 1435 mm standardil raudteelõik Rava-Ruska ja Varssavi vahel. Rava Ruska asub Lääne-Ukrainas Poola piiri lähistel.

Rava-Ruskas taastatud raudtee kontrollpunkt ei töötanud üle 20 aasta. Ukraina riiklik raudtee taastas raudteelõigu Poolaga ning renoveeris kohaliku raudteejaama. Regulaarsed raudteereisid peaks mõne kuu pärast algama ning see peaks leevendama survet teistele piiriületuspunktidele.

Lavrov: USA-ga tuleb suhelda hoolimata Ukraina relvaabist

Vene välisminister Sergei Lavrov kinnitas kolmapäeval ajakirjaniku küsimusele vastates, et Venemaa ja Ameerika Ühendriikide omavahelised suhted on praegu väga halvad. Seda Lavrovi sõnul eelkõige tingituna USA relvaabist Ukrainale ning Bideni administratsiooni ähvardusest anda Ukrainale veelgi pikema ründeulatusega relvastust. Samas kinnitas Vene välisminister, et Venemaa peab USA-ga edaspidigi suhteid hoidma.

Sergei Lavrov lootis, et mingil hetkel "ameeriklased ärkavad üles ja naasevad läbirääkimistelaua taha", vahendas CNN.