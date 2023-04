Sõja 407. päev: okupeeritud Melitopolis toimusid taas võimsad plahvatused

Melitopoli linnapea Ivan Fedorovi teatel toimusid öösel linnas mitmed võimsad plahvatused. Ukraina diplomaat kinnitas The Financial Timesile, et Krimmi osas võib kõnelusi pidada peale edukat vastupealetungi. Samas ei välistanud mees sõjalist lahendust.

Oluline neljapäeval, 6. aprillil kell 20.58:

- Peastaap: ägedaimad lahingud on jätkuvalt Bahmutis, Avdijivkas ja Marinkas, Bohdanivka ja Ivanivske suunal tuli tõrjuda 20 rünnakut;

- Okupeeritud Melitopolis toimusid öösel taas võimsad plahvatused

- Ukraina diplomaat: Krimmi osas võib kõnelusi pidada peale vastupealetungi, kuid välistatud pole ka sõjaline lahendus;

- Kiiev: Ukraina vasturünnaku plaanidega on kursis kuni viis inimest;

- Duda: Poola on valmis kõik enda Mig-29 hävitajad Ukrainale andma;

- Lavrov: USA-ga tuleb suhelda hoolimata Ukraina relvaabist;

- Briti luure: Vuhledari rünnanud kindralpolkovnik Muradov sai ametist priiks;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 390 sõdurit ja 7 suurtükisüsteemi.

Peastaap: ägedaimad lahingud on jätkuvalt Bahmutis, Avdijivkas ja Marinkas

Ukraina kaitsejõudude peastaabi hommikuse rindeülevaate teatel on kõige ägedamad lahingud jätkuvalt Bahmuti, Avdijivka ja Marinka kandis. Viimase ööpäeva jooksul tõrjusid Ukraina väed üle 60 Vene vägede rünnaku.

Peastaap tõi esile, et Vene väed tegid Bohdanivka ja Ivanivske suunal ebaedukaid pealetungikatseid. Ukraina pidi ainuüksi sel rindelõigul tõrjuma ligikaudu 20 Vene vägede rünnakut. Ivanivske ja Bohdanivka asuvad Bahmutist lääne poolt, Bohdanivka põhja suunal ja Ivanivske lõunas. Bahmuti linna osa, kus Ukraina väed veel asuvad on kolmes küljest sisse piiratud. Lisaks mõjutas Vene vägede pommitamine vähemalt 15 asulat Donetski oblastis.

Kiiev: Ukraina vasturünnaku plaanidega on kursis kuni viis inimest

Ukraina julgeoleku- ja kaitsenõukogu peasekretär Oleksi Danilov ütles, et riigi relvajõudude vastupealetungi plaanidega on kursis kuni viis inimest, vahendas The Kyiv Independent.

"Teave selle kohta, millal sõjategevus võib alata, on teada piiratud arvule inimestele," ütles Danilov.

Ukraina luureülem Kõrõlo Budanov ütles juba jaanuaris, et Ukraina pealetung algab kevadel. Budanov prognoosis märtsis, et sel kevadel toimub selle sõja viimane, otsustav lahing.

Podoljak: Vene väed peavad lahkuma kogu Ukraina territooriumilt, alles siis saab alustada rahuläbirääkimisi

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et Venemaa väed peavad lahkuma kogu Ukrainast, sealhulgas okupeeritud Krimmist. Podoljaki sõnul saab alles siis alustada rahuläbirääkimisi.

Zelenski nõunik Andrii Sõbiha ütles varem, et Kiiev võib arutada Krimmi tuleviku üle, kui Ukraina väed jõuavad Venemaa poolt okupeeritud poolsaare piirini, vahendas The Guardian.

Venemaa vallutas Krimmi poolsaare 2014. aastal.

Okupeeritud Melitopolis toimusid taas võimsad plahvatused

Melitopoli seadusliku linnapea Ivan Fedorovi teatel toimusid öösel linnas mitmed võimsad plahvatused. Fedorov teatas plahvatustest ka kolmapäeva õhtul Melitopoli linnast põhja pool.

Melitopoli okupatsioonivõimud kinnitasid samuti, et öösel toimus rünnak. Samas olevat Vene õhutõrje suutnud kuus HIMARS-i raketti alla tulistada.

Ivan Fedorov juhtis samuti tähelepanu okupatsioonivõimude teatele ning lisas, et hoolimata "täpsest õhutõrjest" saadeti lennuväljale kiirabi. Esialgsetel andmetel tabas rünnak lennuvälja piirkonda.

Leedu annab Ukrainale sõjalist abi 41 miljoni euro ulatuses

Leedu kaitseminister Arvydas Anušauskas teatas neljapäeval, et riik annab Ukrainale sõjalist abi 41 miljoni euro ulatuses. Kolmapäeval teatasid ka Tšehhi ja Poola, et suurendavad oma sõjalist toetust Ukrainale, vahendas The Kyiv Independent.

Tšehhi kaitseminister Jana Černochova lubas, et riik annab Ukrainale 30 miljoni dollari väärtuses sõjalist varustust.

Prigožin pidi tunnistama, et Ukraina väed jätkavad Bahmutis vastupanu osutamist

"Tuleb selgelt välja öelda, et vaenlane ei kao Bahmutist kuhugi. Neil on linnas mitu kaitseliini. Esimene on raudtee ääres, seejärel on üks liin läänes kõrghoonete piirkonnas," ütles Kremli rahastatud Wagneri grupeeringu juht Jevgeni Prigožin.

Prigožin kurtis samuti, et Vene vägedel pole piisavalt laskemoona, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina diplomaat: Krimmi osas võib kõnelusi pidada peale vastupealetungi

Ukraina presidendi kantselei asejuht Andri Sõbiha ütles The Financial Timesile, et Kiiev on valmis Vene võimude poolt okupeeritud Krimmi poolsaare osas peale edukat vastupealetungi kõnelusi pidama.

Briti leht juhtis tähelepanu, et tegemist on esimese Ukraina ametiisiku teatega valmidusest pidada kõnelusi alates rahukõneluste katkemisest eelmise aasta aprillis. Samas rõhutas Sõbiha, et ta ei välista Krimmi vabastamist sõjalisel teel.

Duda: Poola on valmis kõik enda Mig-29 hävitajad Ukrainale andma

Poola president Andrzej Duda ütles kolmapäeval, et Poola on valmis kõik enda Mig-29 hävitajad Ukrainale andma. Duda kinnitas seda olles ühisel pressikonverentsil riigivisiidil olnud Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga.

Andrzej Duda sõnul on viimastel kuudel antud Ukrainale juba neli Mig-29 hävitajat ning praegu valmistatakse ette nelja hävituslennukit Ukrainale andmiseks ehk kokku antakse Ukrainale kaheksa lennukit, vahendas Ukrainska Pravda.

Lisaks on Poola valmis andma Ukrainale veel kuus Mig-29 lennukit, mida valmistatakse praegu selleks ette. Andrzej Duda lisas, et Poolal on ka NATO õhupatrullide jaoks moderniseeritud Mig-29 lennukeid, mis on viidud NATO standarditele. Duda sõnul saab Poola tulevikus ka need lennukid ära anda kui tellitud uuemad lennukid kohale jõuavad. Selle tarbeks on Poolal vaja liitlaste ja eelkõige USA nõusolekut. Varssavi teatas varem Mig-29 lennukite saatmisest Ukrainale, kuid ei täpsustanud nende arvu. Mig-29 hävitajaid saatis Ukrainale ka Slovakkia.

Poola ja Ukraina vahel taastatakse raudteeühendus

Ukraina taristuministeerium teatas kolmapäeval, et praegu on taastamisel 1435 mm standardil raudteelõik Rava-Ruska ja Varssavi vahel. Rava Ruska asub Lääne-Ukrainas Poola piiri lähistel.

Rava-Ruskas taastatud raudtee kontrollpunkt ei töötanud üle 20 aasta. Ukraina riiklik raudtee taastas raudteelõigu Poolaga ning renoveeris kohaliku raudteejaama. Regulaarsed raudteereisid peaks mõne kuu pärast algama ning see peaks leevendama survet teistele piiriületuspunktidele.

Lavrov: USA-ga tuleb suhelda hoolimata Ukraina relvaabist

Vene välisminister Sergei Lavrov kinnitas kolmapäeval ajakirjaniku küsimusele vastates, et Venemaa ja Ameerika Ühendriikide omavahelised suhted on praegu väga halvad. Seda Lavrovi sõnul eelkõige tingituna USA relvaabist Ukrainale ning Bideni administratsiooni ähvardusest anda Ukrainale veelgi pikema ründeulatusega relvastust. Samas kinnitas Vene välisminister, et Venemaa peab USA-ga edaspidigi suhteid hoidma.

Sergei Lavrov lootis, et mingil hetkel "ameeriklased ärkavad üles ja naasevad läbirääkimistelaua taha", vahendas CNN.

Briti luure: Vuhledari rünnanud kindralpolkovnik Muradov sai ametist priiks

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi hommikuse rindeülevaate kohaselt peavad paika Vene sotsiaalmeedias levivad väited, et Vene Ida sõjaväeringkonna senine ülem Rustam Muradav vallandati. Muradovi juhtimisel kandsid Vene väed Vuhledari rünnates erakordselt suuri kaotusi. Vuhledari rünnakud pälvisid Vene kommentaatoritelt palju kriitikat.

Rustam Muradavist sai Vene Ida sõjaväeringkonna ülem peale Vene vägede ebaõnnestunud katset vallutada Ukraina pealinn Kiiev.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 390 sõdurit ja 7 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 176630 (võrdlus eelmise päevaga + 390);

- tankid 3631 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 7013 (+8);

- lennukid 306 (+0);

- kopterid 292 (+1);

- suurtükisüsteemid 2714 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 532 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 281 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 2287 (+4);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5574 (+1);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 302 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, et millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Sõltumatu sõjandusblogi Oryx andmetel on Vene väed tõendatult kaotanud pea 10 000 ühikut sõjatehnikat, mille hulka kuuluvad nii hävinud, vastase kätte langenud kui ka kahjustada saanud masinad. Ainuüksi tanke on Vene väed Oryxi hinnangul kaotanud rohkem kui 1900.

Ukraina on samas Oryxi andmetel kaotanud rohkem kui 3100 ühikut sõjatehnikat, sh 482 tanki.