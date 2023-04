Emajõe veetase on sel kevadel viimase kümnendi kõrgeim

Emajõe kevadine veetase on viimase kümne aasta kõrgeim ning kriitilisest tasemest on praegu puudu 30 sentimeetrit. Prognoosid näitavad, et veeuputust Tartus tänavu siiski ei tule.

Keskkonnaagentuuri andmetel oli kolmapäeval Emajõe veetase 220 sentimeetrit üle Tartu mõõdulati nulli. Kriitiline piir on 254 sentimeetrit.

"Kuigi ta on kriitiline piir, siis see on antud väikese varuga. Midagi väga kriitilist ei tohiks olla, kui see piir kätte jõuab. Aga teatud taristu on kindlasti mõjutatud, nagu näiteks vesi tuleb kõnniteedele teatud kohtades või madalamates Tartu piirkondades ulatub isegi peaaegu elumajadeni," rääkis keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna peaspetsialist Tanel Toots.

Peale 2010. aasta üleujutust on Tartu linn rajanud tammid vee pidurdamiseks ja lüüsid, et vesi saaks kraavidest jõkke voolata. Praegu on Tartul üks pump. Tartu linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ütles, et Tartu linnal on leping Priitahtlike Pritsumeestega.

"Nemad korrastavad lüüse. Nüüd on meil ka väiksem pump, mis on töökorras ja piltlikult öeldes akud peale tõsta, saab käivitada ja saame alustada Supilinna juures vee pumpamist."

Kui veetase ületaks kriitilist piiri, siis esimesena on vesi Supilinnas. Järgmisena saaks pihta Ülejõe Liiva tänav ja Vana-Ihaste.

"Tõsine teema tekiks siis Supilinnast välja voolava kraaviga, kus on Supilinna tiik kõrval, nii et lüüs tuleks panna 254 cm juures kinni, et Emajõgi ei tungiks Supilinna poole ja siis teatud hetke pärast tuleb hakata ka vett üle tammi pumpama," selgitas Haak.

Praegu on vee all mõned jalakäijate tunnelid.

Veetaseme tõus ei sõltu ainult sademetest. Rolli mängib ka näiteks väga kiire õhutemperatuuri tõus ja ka natuke suurem veevaru metsades, lume veevaru võrreldes viimase kümne aastaga, märkis Toots.

Toots ütles, et järgmise nädala kuivemad ilmad peaksid ka veetaseme alla tooma.