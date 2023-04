Endisel Itaalia peaministril Berlusconil diagnoositi verevähk

Mitmeid kordi Itaalia peaminister olnud Silvio Berlusconil diagnoositi allika kinnitusel verevähk. Berlusconi on 86-aastane.

Endisel Itaalia mitmekordsel peaministril Silvio Berlusconil diagnoositi leukeemia ehk verevähk, vahendab uudisteagentuur Reuters allikale tuginedes. Sama teatas Itaalia leht Corriere della Sera.

Neli korda Itaalia peaminister olnud 86-aastane Silvio Berlusconi on alates kolmapäevast viibinud Milanos San Raffaele haiglas. Itaalia meedia teatel viibib Berlusconi intensiivravis. Itaalia välisminister ja asepeaministri rollis olev Antonio Tajani ütles Itaalia RAI televisioonile, et Berlusconi seisund on stabiilne.

Silvio Berlusconi erakond Forza Italia on osaline Giorgia Meloni juhitud paremerakondade valitsuskoalitsioonist. Berlusconi ise ei ole valitsuses minister. Vastuolulise miljardärist poliitiku tervis on viimastel aastatel halvenenud, kuid tema noorem vend Paolo kinnitas kolmapäeval meediale endise peaministri head tervist.