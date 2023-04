Prognoos: Saksa majandus kasvab sel aastal 0,3 protsenti

Saksa majandus kasvab sel aastal prognoosi kohaselt 0,3 protsenti ja järgmisel aastal 1,5 protsenti. Veel sügisel hinnati, et sel aastal ootab Saksamaad ees majanduslangus.

Saksamaa ei lange sel aastal majanduslangusesse ning langenud energiakandjate hindade tõttu kasvab Saksa majandus sel aastal 0,3 protsenti, vahendas Tagesschau Saksa föderaalvalitsuse hinnangut. Järgmise aasta majanduskasvu prognoosiks on samas 1,5 protsenti.

Ifo instituudi majandusvaldkonna juht Timo Wollmershäuser ütles Tagesschaule, et talvine majanduslik tagasilöök oli oodatust vähem karmim kui veel sügisel kardeti.

Kõige olulisem on Timo Wollmershäuseri hinnangul ostujõu varem prognoositust väiksem kahanemine, mis oli tingitud energiakandjate hinna märgatavast langemisest. Sügisel prognoosisid ökonomistid Saksamaale majanduslanguseks 0,4 protsenti ning majanduslangust kahel järjestikuse kvartali jooksul. Samas juba jaanuaris prognoosis Saksa föderaalvalitsus, et 2023. aasta majanduskasv on 0,2 protsenti.

Võrdlusena kasvas Saksamaa majandus 2018. aastal ühe protsendi võrra, 1,1 protsenti 2019. aastal ja koroonakriisist taastudes 2021. aastal 2,6 protsenti ja 2022. aastal 1,8 protsenti. 2020. aastal oli majanduslanguseks 3,7 protsenti.

Prognoosi kohaselt on inflatsioon sel aastal Saksamaal kuus protsenti ja 2024. aastal 2,4 protsenti. 2022. aastal oli inflatsioon 6,9 protsenti, kuid enne seda tõusis see harva üle paari protsendi. Näiteks 2019. aastal tõusid hinnad 1,4 protsenti, 2020. aastal 0,5 protsenti ja 2021. aastal 3,1 protsenti.

Töötute arv Ukraina põgenike arvelt tänavu veidi kasvab 2,42 miljoni inimese pealt 2,48 miljoni peale, aga järgmisel aastal peaks see number langema 2,41 miljoni inimeseni.

Mitmed Saksa majandusanalüüsi instituudid kutsuvas ka Euroopa keskpanka üles tõstma eurotsoonis intressimäärasid. Ökonomistide hinnangul tõusevad intressimäärad veel 0,5 protsenti, kuid pole veel selge kas see eurotsoonis inflatsiooni allapoole toob.