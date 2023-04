Rootsi annab ühe Türgi kodaniku Ankarale välja

Rootsi teatas, et annab välja ühe Ankara nõutud Türgi kodaniku. Rootsi siiski teatas, et keeldus teisest väljaandmise nõudest.

Rootsi justiitsministeerium teatas, et nõustus andma välja mehe, kelle Türgi kohus mõistis eelmisel aastal 15 aastaks vangi.

Rootsi lükkas aga tagasi Türgi taotluse 51-aastase Rootsi kodaniku väljaandmiseks. Rootsi seaduste järgi ei saa Rootsi kodanikku välja anda.

Türgi süüdistab Rootsit 2016. aasta riigipöördekatsega seotud inimeste ja kurdi iseseisvusvõitlejate varjamises. Türgi president Recep Tayyip Erdogan on varem öelnud, et Rootsis tegutseb kurdide organisatsioon PKK, mis Ankara hinnangul on terroristlik organisatsioon.

Rootsi taotles NATO-ga liitumist pärast Venemaa tungimist Ukrainasse, kuid vajab kõigi seniste liikmete heakskiitu. Rootsi loodab, et nende liitumistaotlus kaitsealliansiga saab peagi Türgilt rohelise tule.