Kliimaaktivistid segasid Hamburgis liiklust

Saksa võimude teatel blokeerisid aktivistid korraga kolm teed. Üks aktivist üritas end tee külge liimida, kuid politsei vedas ta kiiresti minema, vahendas Deutsche Welle.

Blokeeringu korraldasid rühmituse Last Generation liikmed. Aktivistid õigustasid oma tegevust, kuna muretsevad kliimamuutuste pärast.

Rahvusvahelise kliimapaneeli (IPCC) uusima sünteesraporti kohaselt tuleb elamisväärse tuleviku tarbeks üleilmselt kasvuhooneefekti tekitavaid heitmeid 2030. aastaks poole võrra vähendada.

"Ilma kiire kursimuutuseta ei hakka me taga igatsema ainult mõnda puhkuse sihtkohta. Seisame silmitsi majanduse ja demokraatia kokkuvarisemisega," teatasid aktivistid.

Last Generation üritab nüüd kodanikuallumatusega endale tähelepanu tõmmata. See hõlmab sageli liiklussõlmede blokeerimist. Eelmisel aastal blokeerisid Last Generationi liikmed Berliinis asuva ringtee. Nad hoidsid nii kinni ka tuletõrjeautot, mis kiirustas päästma vigastatud jalgratturit, kes hiljem suri.

Sellised aktivistid on saanud palju eetriaega, kuid nad pole suutnud oma eesmärki saavutada. Mõned keskkonnakaitsjad leiavad juba, et radikaalsed kliimaaktivistid lähevad oma protestidega liiga kaugele.