Reedel pakub silmarõõmu kirgas kevadpäike

Kevad on kauge kaarega meie õuele jõudnud. Põhja-Euroopas on kilbina ees seisnud kõrgrõhuala. Atlandi madalrõhkkonnad on praegu Briti saartele toppama jäänud ega saa sooja edasi transportida. Nüüd on soe hoopis ida poolt tee meile leidnud.

Kaasa aitajaks Musta mere äärne madalrõhkkond, mille serva mööda kandus mahedus põhja poole. Kaguvool toob lähipäevil lisa ja muudab ilma kevadiseks, Kõrgrõhuala muutub mõjusamaks, suleb asjalikumale sajule paariks-kolmeks päevaks tee ja jõgede järvede- veetase stabiliseerub, enamikes veidi langebki.

Eelolevaks ööks eemaldub vihma toonud madalrõhulohk Läänemerele ja jääb järjest väetimaks. Põhjapoolne kõrgrõhuala pääseb mõjule ja hajutab pilved. Toob välja tähise taeva ja õhk jahtub alla nulli kraadi. Päev on päikeseküllane ja kevadiselt soe - temperatuur tõuseb kümne ümbrusse, mandri lääneservas 14 kraadini.

Idakaare tuul on mõõdukas, vaid Soome lahe ääres on kirdetuul puhanguline. Veepinnal on sooja alles paar-kolm kraadi ja rannikud peavad selle jahedusega leppima.

Laupäeval jääb kõrgrõhuala ülekaalu, ehkki lõuna poolt sirutub madalrõhuala serv Balti riikide poole. Lisandub küll pilveviirge, aga sadu need ei anna. Öö on sisemaal kraad-kolm miinuspoolel, rannikul veidi üle 0, päeval tõuseb kuni 14 kraadini, kirde- ja idatuulele avatud rannikud on ikka jahedad.

Ööl vastu reedet näeb selget tähistaevast. Kohati võib aga udu tekkida. Mõõdukal idakaare tuulel on kiirust 3-9 m/s. Õhutemperatuur langeb 0..-3 kraadini, rannikualadel jääb kraad-kaks plusspoolele.

Hommik on selge taevaga. Puhub idakaare tuul 2-7 m/s. Õhutemperatuur 0-st +3 kraadini. Päev näitab päikest, mida õhukesed kõrged pilveviirud ei suuda varjutada. Puhub idakaare tuul 3-9, põhjarannikul kirdetuul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 8..12, mandri lääneosas kuni 14 kraadini, jahedalt veepinnalt puhuv tuul jätab õhusooja 5 ümbrusse.

Laupäev jätkub sajuta ja kevadiselt. Öö on küll miinustes, päevasoe kerkib aga 10 piirist kõrgemale. Pühapäeval kandub lõunapoolse madalrõhuala piirest pilvi, mis ka mõnesse paika vihma poetavad. Öö on kraad-kaks miinuspoolel, pilvisem päev on 10 ümber, kus pilvi vähem, seal on sooja kuni 13 kraadi.

Nädala algus toob vihmahooge ja selle järel veidi jahedust, aga seda üürikeseks. Uus annus sooja on teel. Reedel pakub silmarõõmu kirgas kevadpäike.