Rohelised valivad kuu lõpus uued juhid

Ettepaneku erakonna Eestimaa rohelised juhatusel täies koosseisus tagasi astuda tegi märtsi alguses erakonna juhatuse liige Martti Soosaar. Toona märkis Soosaar kirjas erakonnakaaslastele, et kehva valimistulemuse eest tuleb vastutus võtta kogu juhatusel.

Erakonna praeguse esimehe Marko Kaasiku sõnul otsustas juhatus tagasi astuda mitte niivõrd valimistulemuse pärast, vaid seetõttu, et soov on anda kõikidele liikmetele võimalus parteid kujundama.

"Minu meelest valimistulemused iseenesest midagi väga dramaatilist ei ole, aga meil on viimastel nädalatel tulnud palju uusi liikmeid. Ma usun, et nende hulgas on aktiivseid inimesi ja me otsustasime anda uutele inimestele võimaluse kandideerida ja saada juhatusse," ütles Kaasik.

Kaasiku sõnul on viimastel nädalatel erakonnaga liitunud paarkümmend uut inimest. Võrreldes 8. märtsi seisuga on äriregistri andmetel erakonna liikmete arv kuuga kasvanud 10 inimese võrra. Kaasik ütleb, et uue juhatuse esimeseks suureks ülesandeks on järgmisel aastal toimuva Euroopa Parlamendi valimiste kampaania.

"Loodame saada Euroopa Parlamenti. On vaja veel uusi, aktiivseid liikmeid. Ka selliseid liikmeid, kes suudavad nii isikliku panusega kui rahaliselt toetada rohkem kui ainult liikmemaksuga. Kui meil on mõnikümmend inimest, kes igaüks saavad mõõdukalt panustada, siis me omadega tuleme toime. See on alternatiiv sellele, et mingeid nii-öelda suursponsoreid otsida," sõnas Kaasik.

Kaasik ise kandideerib samuti uude juhatusse.

"Minu visioon on, et erakonnas oleks hea sisekliima ja ma tahaks sellel kursil jätkata. Mulle tundub, et minu panus on sellesse märkimisväärne juba ja selle pealt saab siis kasvatada võimekust saada paremaid valimistulemusi kui siiani," rääkis Kaasik.

Roheliste üldkogu toimub 29. aprillil Tallinnas.