Kell 18.45 "Ukraina stuudios" Riho Terras, Kristi Raik, Priit Rohtmets

Ukraina on öelnud, et on valmis pidama läbirääkimisi Krimmi staatuse üle. Millised on eeltingimused sellisteks kõnelusteks, kommenteerib välispoliitika ekspert Kristi Raik.

Lisaks avab Ukrainas lahvatanud kirikusõja tausta kirikuloolane Priit Rohtmets.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 18.45. Saatejuht on Anna Pihl.