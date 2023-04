Nädalavahetus toob mitmel pool üle 10 kraadi sooja

Laupäeva öösel on Eestis enamasti selge ja sajuta ilm, paiguti tekib udu. Puhub nõrk idakaare tuul ning õhutemperatuur on -3 kuni +3 kraadi.

Ka laupäeva hommikul on taevas valdavalt selge ning sadu oodata pole. Kirdetuul puhub kiirusega 1 kuni 6 meetrit sekundis ning termomeetrinäit jääb -1 ja +3 kraadi vahele.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Plusskraade on termomeetril 8 kuni 14, tuulele avatud rannikul pisut vähem, 3 kuni 7.

Järgnevatel päevadel on taevas tujukalt muutlik ning paiguti on oodata hoovihma. Kui ööl vastu pühapäeva võib termomeetril veel miinuskraade näha, siis uuest nädalast ronivad öised temperatuurid juba valdavalt plusspoolele. Ka päevased õhutemperatuurid on tõusuteel – pühapäeval on sooja keskmiselt 11, uue nädala alguses 12 ning kolmapäeval juba 14 kraadi.