Venemaa üritab endiselt murda kogu Ukraina kaitset

Oluline 8. aprillil kell 7.00:

- Ukraina: sõjalise info leke oli Vene infooperatsioon

Zelenski kohtus relvajõudude ülemjuhatajaga

Ukraina president Volodõmor Zelenski pidas reedel Ukraina relvajõudude ülemjuhataja staabiga koosolekut. "Põhitähelepanu on suunatud lahingutele Avdiiivka ja Bahmuti pärast, Luhanski oblasti pärast, kus vaenlane üritab murda kogu Ukraina kaitset," ütles Zelenski oma igaõhtuses pöördumises.

"Ja ma tänan iga sõdurit, seersanti, ohvitseri ja kindralit, kes on selle vastu. Need, kes saavutavad stabiilsuse Ukrainale – kogu riigile – just seal, lahingutes rindejoone kuumimates kohtades," sõnas Zelenski.

Staabi koosolekul viibisid rühmaülemad, relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi ja luure.

Kohtumisel arutati ka uute brigaadide väljaõpet ja sõjaväge varustamist laskemoona ja relvadega.

Ukraina: veebi lekkinud sõjaline teave on eksitav

Ukraina liidrid arutasid reedel, kuidas vältida sõjalise teabe lekkimist, pärast seda, kui sotsiaalmeedias ilmusid salajased dokumendid, mis kirjeldasid USA ja NATO jõupingutusi aidata riigil kavandada vastupealetungi Venemaa sissetungi vastu.

New York Times teatas neljapäeval USA kõrgetele ametnikele viidates, et sel nädalal postitati salastatud sõjadokumendid Twitterisse ja Venemaal laialdaselt kasutatavasse Telegrami.

Üks Ukraina ametnik ütles Reutersile, et dokumendid sisaldasid "väga suurel hulgal fiktiivset teavet" ja postitused nägid välja nagu Venemaa desinformatsioonioperatsioon, mille eesmärk oli külvata kahtlusi pealetungi suhtes, mis nõuab lääne täiustatud relvi.

"Need on lihtsalt Vene luure operatiivmängude standardelemendid. Ja ei midagi enamat," ütles presidendiametnik Mikhailo Podoljak avalduses. Kreml ei ole vastanud Reutersi kommentaaripalvele.