Eelmise aasta 24. märtsil, kui Venemaa sissetungist Ukrainasse möödus kuu, võttis Halinga Piimajõe farmi omanik Raul Peetson laudalt Moskva sildi maha ja asendas selle Kiievi omaga. Nii on tänane tegelikult jätkulugu. Ainult selle vahega, et nüüd ei võetud ühtki silti maha, vaid üks sildiga hoone tuli juurde, sest Soome sai NATO liikmeks.

"Üle lahe vennasrahvas on otsustanud NATO kasuks. Ja et seda kõike Piimajõel tähistada, siis ei ole mitte midagi ilusamat, kui Piimajõe sissesõidus selle riigi pealinna nimi panna sildina," lausus Piimajõe farmi omanik Raul Peetson.

Eelmisel korral rääkis Peetson, et kui Macron ja Scholz veel kaua telefonitoru otsas istuvad ja Putinile helistavad, lendavad Pariisi ja Berliini silt samuti minema. Aga praegu on ta meelt muutnud.

"Oli meil plaan, et me Berliini asendame Helsingiga, kuid (Saksamaa andis Ukrainale) ikkagi 14 Leopardi tanki, olgugi et seda on küll vähe, aga midagi ikka. Ja Pariis. Kuus iseliikuvat suurtükki – ka mitte palju, aga ikkagi midagi. Me anname neile kõigile võimaluse. Ja lisaks Peking, kes küll käitub selles sõjas meile teadmata, aga ilmselt lisaks Ukraina vapratele sõduritele, kes selles sõjas kindlasti võidavad, on poliitiline lahendus ka väga palju Pekingi käes. Ja sellepärast – las see silt veel olla, jälgime olukorda," lausus Peetson

Niisiis on loogiline, et varsti jõuab ka Stockholmi silt samuti ühele Halinga hoonele. Millal ja kuhu täpselt, seda ei oska Peetson mõistagi praegu öelda.