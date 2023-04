Algav nädal tuleb vihmane

Esmaspäeva öö on selge või vähese pilvisusega ja olulise sajuta. Paiguti tekib udu. Puhub nõrk põhja- ja kirdetuul ning õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi.

Hommikul on Lääne-Eestis taevas selge, ida pool pisut pilvisem, kuid sadu kuskil oodata pole. Puhub nõrk põhjakaare tuul ning sooja on 1 kuni 5 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 15, tuulele avatud rannikul 4 kuni 8 kraadi.

Sademetest ei ole järgnevatel päevadel pääsu. Teisipäev algab vahelduva pilvisuse ja kohatiste nõrkade hoovihmadega. Kolmapäeval on taevas muutlik ning lisaks hoovihmadele võib ka äikest tulla. Öised õhutemperatuurid on ikka tõusuteel. Kui teisipäeval on sooja keskmiselt 2, siis reedel juba 6 kraadi.

Päevasoe tõuseb kolmapäevani, mil paiguti võib õhutemperatuur isegi 16 kraadini kerkida, pärast seda hakkab ilm taas pisut jahenema.