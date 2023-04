Ukraina kaitsejõudude pressikeskuse juht kolonel Oleksi Dmõtraškivskõi ütles, et Vene väed kannavad Avdijivka ja Marinka suunal suuri kaotusi. Dmõtraškivskõi sõnul kaotavad Vene väed seal iga päev umbes 400 sõdurit.

Oluline esmaspäeval, 10. aprillil kell 5.55:

- Kiiev: Vene väed kannavad Avdijivka suunal suuri kaotusi;

- Zelenski kritiseeris teravalt Venemaa õhurünnakut;

Ukraina kaitsejõudude pressikeskuse juht kolonel Oleksi Dmõtraškivskõi ütles, et Vene väed kannavad Avdijivka ja Marinka suunal suuri kaotusi. Dmõtraškivskõi sõnul kaotavad Vene väed seal iga päev umbes 400 sõdurit.

Dmõtraškivskõi sõnul kurtsid Vene sõjavangid, et nendel puudub igasugune väljaõpe. Venemaa armee ohvitserid käskisid neid relva ähvardusele minema lahingutesse.

Märtsis tegi Venemaa armee Avdijivka ümbruses olulisi edusamme. Dmõtraškivskõi teatas siis Ukraina televisioonis, et Avdijivka lahing hakkab üha enam meenutama Bahmuti. Ukraina on nüüd Avdijivka ümbruses olukorra stabiliseerinud ja Venemaa pealetungi peatanud, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas pühapäeval, et Vene väed keskenduvad Donetski oblastis jätkuvalt Lõmani, Bahmuti, Avdijivka ja Marinka ründamisele. Peastaabi sõnul tõrjusid Ukraina väed neil suundadel ööpäeva jooksul üle 40 Vene rünnaku, sealhulgas 20 rünnakut Bahmutile.

Zelenski kritiseeris teravalt Venemaa õhurünnakut

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kritiseeris teravalt Venemaad ohvriterohke rünnaku pärast Zaporižžja linnale. Vene vägede rünnak tabas pühapäeval Zaporižžjas ühte elumaja, millles hukkus 50-aastane mees ja tema 11-aastane tütar. Ukraina võimude teatel päästeti rusudest 46-aastane naine.

"Nii käitub terroririik palmipuudepüha ajal. Venemaa seab end üha suuremasse isolatsiooni," teatas Zelenski

Venemaa ründas nädalavahetusel kaheksat Ukraina piirkonda. Vene rünnakute tõttu hukkus viis tsiviilisikut, vigastada sai vähemalt kaheksa inimest, vahendas The Kyiv Independent.