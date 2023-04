Abordipilli seaduslikkuse vaidlus võib minna USA ülemkohtusse

Ameerika Ühendriikides on abordipillide seaduslikkuse kohta vastandlikud otsused Texase föderaalringkonna kohtuniku ja Washingtoni osariigi föderaalkohtuniku poolt. Texases föderaalringkonna kohtunik Matthew J. Kacsmaryk otsustas reedel peatada abordiravimi mifepristooni heakskiidu USA toidu- ja ravimiameti (FDA) poolt.

Mifepristoon on üks kahest ravimist, millega kutsutakse esile meditsiiniline abort. Sisuliselt tähendas Texase kohtuniku otsus konkreetse ravimi keelustamist kogu USA territooriumil, selgitas Politico. Kacsmaryki määras ametisse tollane USA president Donald Trump.

Samas esitas demokraatide sekka kuuluv Washingtoni osariigi peaprokurör Bob Ferguson hagi USA Föderaalvalitsuse vastu, milles nõuab sama abordiravimi kättesaadavuse parandamist. Juriidiliselt vastandlikud sammud päädisid USA Washingtoni föderaalringkonna kohtuniku Thomas O. Rice'i otsusega, milles ta nõudis, et mifepristoon oleks sama kättesaadav kui praegu. Kohtunik Rice'i otsus tuli tund peale Kacsmaryki otsust. Thomas O. Rice'i määras ametisse tollane USA president Barack Obama.

Juriidiline ja poliitiline vaidlus abordipilli seaduslikkuse üle suundub tõenäoliselt USA Ülemkohtusse, selgitas The Washington Post. Nii konservatiivid kui ka liberaalid püüavad USA kohtusüsteemi kasutada enda poliitilise visiooni elluviimiseks.

Konservatiivid valisid sihipäraselt välja kohtunik Kacsmaryki, kes on terve elu olnud abordivastane ning on oma ringkonna ainus kohtunik. Demokraatlike osariikide peaprokuröride vastuhagi on samas haruldane samm, kuna demokraatlikud ametikandjad kaebasid kohtusse praegu sama erakonna kontrollitud presidendiadministratsiooni.

Georgetowni ülikooli terviseõiguse professori Lawrence Gostini sõnul on mõlemad kohtuasjad problemaatilised, kuna õõnestavad USA toidu- ja ravimiameti pädevust hinnata ravimeid ja nad heaks kiita. Gostini hinnangul on eriti Texase kohtuniku otsus muret tekitav, kuna püütakse tühistada heakskiit ravimile, mis on olnud USA turul juba üle 20 aasta. Samas politiseerivad mõlemad kohtuasjad Gostini hinnangul USA toidu- ja ravimiametit ning tema sõnul on ohvriks teadus ja rahvatervis.