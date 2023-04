Kersti Kaljulaidist sai Alexela nõukogu liige

Börsidebüüdiks valmistuv energiakontsern AS Alexela viis senise nõukogu esimehe Marti Hääle juhatuse esimeheks ning kaasas ettevõtte nõukokku Eesti endise presidendi Kersti Kaljulaidi.

Kersti Kaljulaid ütles, et energiamajandus on olnud tema kirg pikka aega ja pärast presidendiametit on ta saanud selle valdkonnaga oluliselt rohkem tegeleda.

"Olen kaasa löönud Rohetiigri tegemistes, korraldanud ümarlaudu ja arutelusid ning investeerinud mitmesse energiaidusse. Rääkimine on muidugi jätkuvalt oluline, kuid mis seal salata, käed sügelevad praktiliste väljakutsete järele. Energiafirmades ideede põuda pole, seal käib elu täistuuridel, enamus neist mõtleb ka ekspordile kui majanduse mootorile. Ühe Eesti kõige mõjukama ettevõtte nõukogus oma kogemuste jagamine on hea võimalus, et vähemalt osa energiast paisu tagant pääseks," ütles president Kersti Kaljulaid.

Marti Hääl lisas, et Alexela astus järgmise sammu IPO suunas – kui aasta alguses korrastati ja lihtsustati kontserni struktuuri, siis nüüd on ka strateegiliste eesmärkide täitmiseks sobiv meeskond ja rollid paigas.

"Alexela on kasvanud tanklaketist energiafirmaks, oleme täna paljude rohenovaatorlike algatuste vedajad ja eestkõnelejad. Kersti Kaljulaid oma avatud ja avara vaate ning meile lähedase ja selge käekirjaga energeetikavaldkonna muutuste mõtestajana tugevdab oluliselt meie kui ettevõtte ning seeläbi ka laiemalt Eesti majanduse väljavaateid," lausus Hääl.

Alexela juhatusse kuuluvad lisaks Marti Häälele senine tegevjuht Aivo Adamson ja finantsjuht Karmo Piikmann. Alexela nõukogus on lisaks Kersti Kaljulaidile Hans Pajoma, Andreas Laane, Priit Penjam ja Toomas Virro.