Riigi Kinnisvara kuulutas välja juhatuse esimehe konkursi

Riigi Kinnisvara AS kuulutas välja korralise avaliku konkursi juhatuse liikme leidmiseks, kuna praeguse juhatuse esimehe Kati Kusmini teine kolmeaastane ametiaeg lõpeb selle aasta lõpus.

Uue juhatuse liikme konkursil kandideerimise tähtaeg on 8. mai 2023. Kandideerima oodatakse tippjuhi kogemusega, teenuste disaini hästi tundvat ja kliendikogemuse arendamisele suunatud juhti. Eelistatud on kandidaadid, kellel on kogemus tippjuhina töötamisel avalikus sektoris ning kes tunnevad hästi kinnisvaraarenduse ja -halduse valdkonda.

Konkurssi korraldab personaliotsingufirma Tripod.

Praegune juht Kusmin ei ole veel uueks ametiajaks kandideerimise suhtes kindlat otsust langetanud.

Riigi Kinnisvara AS on suurim Eestis tegutsev kinnisvaraettevõte, hallates enam kui 1300 hoonet 1,7 miljonil ruutmeetril. Ettevõtte peamine eesmärk on riigi põhitegevust toetava kvaliteetse töö-, õpi- ja teenuskeskkonna arendamine. Ettevõttes töötab üle 200 inimese.