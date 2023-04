USA ja Filipiinid alustasid viimaste aastakümnete suurimat ühisõppust

Õppusest nimega Balikatan võtab osa 12 000 USA sõjaväelast, 5400 Filipiinide sõjaväelast ja umbes 100 Austraalia sõjaväelast. Teisipäeval peavad ka USA ja Filipiinide välis- ja kaitseministrid esimese 2+2 formaadi kohtumise viimase seitsme aasta jooksul, vahendas Financial Times.

Õppused peaksid kestma 28. aprillini, selle käigus lasevad USA ja Filipiinide väed põhja laeva, mis asub Luzoni läänerannikul. Filipiinide armee ohvitser Michael Logico ütles, et laeva ründamisel kasutatakse erinevaid relvasüsteeme. Logico ütles, et õppuste eesmärk on takistada teistel riikidel tungida Filipiinidele. Laeva tabamine toimub Filipiinide territoriaalvetes, Lõuna-Hiina mere ääres.

USA ja Filipiinid viivad läbi õppusi ka Luzoni naabruses asuvatel saartel. USA sõjaväeametnike sõnul on need saared kriitilise tähtsusega, kui peaks puhkema konflikt Taiwani pärast.

Filipiinid on USA üks vanimaid liitlasi. USA-l pole aga seal enam oma sõjabaase, sest Filipiinide senat blokeeris 1991. aastal baaside lepingu pikendamise.

Filipiinide president Ferdinand Marcos astus ametisse 2022. aasta juunis ja ta laiendab nüüd Washingtoniga sõjalist koostööd.