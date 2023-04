Pildid: Kalma saun on kavas ehitada spaahotelliks ja kõrvale spordihoone

Tallinnal on kavas algatada detailplaneering, mille järgi ehitatakse muinsuskaitsealune Kalma saunahoone ümber spaahotelliks ning kõrvale rajatakse Gustav Adolfi gümnaasiumi (GAG) spordihoone.

Tallinnas Kalamajas asuv kolmekorruseline Kalma saunahoone renoveeritakse ning selle juurde ehitatakse neljakorruseline hooneosa, selgub detailplaneeringu algatamise taotlusest. Uues kompleksis hakkab asuma spaa- ja majutushotell ning sinna kõrvale ehitatakse GAG-i spordihoone.

Aktsiaselts TTP esitas detailplaneeringu algatamise taotluse 2020. aasta sügisel. Kui varem hõlmas planeering vaid Kalma sauna, siis nüüd on sellega liidetud ka kõrvalasuv GAG-i kinnistu, kuhu rajatakse koolihoone kõrvale spordihoone koos spordiväljakuga. Selle soovi esitas linna haridusamet ning TTP andis linnale kinnituse, et nad on nõus finantseerima kahe kinnistu ühise detailplaneeringu koostamist.

Praegu ehitatakse ümber sauna- ja koolihoone ees kulgevat Vana-Kalamaja tänavat, mille liiklus muutub ühesuunaliseks. Kuivõrd kummalegi krundile parkimiskohti rajada ei saa, jääb kahe kinnistu peale kokku alles kümmekond parkimiskohta.

Amortiseerunud Kalma saunahoone on muinsuskaitse all ja seetõttu on selle renoveerimiseks koostatud eritingimused. 1928. aastal valminud uusklassitsistliku art deco elementidega saunahoone projekteeris arhitekt Aleksander Wladovsky.

GAG-i spordihoone eskiisprojekti koostas Salto arhitektuuribüroo, tulevase Kalma hotelli eskiisi M. Pressi Arhitektuuribüroo.

Vana-Kalamaja tänava 9 ja 9a kinnistu detailplaneeringu algatamine on Tallinna linnavalitsuse kolmapäevase istungi päevakavas.