Taani minister: otsus lääne hävitajate annetamiseks võib tulla enne suve

Taani kuningriigi kaitseministri kohusetäitja Troels Lund Poulsen ütles oma Ukraina visiidi ajal, et võimalik lääneriikide otsus anda Ukrainale lääne päritolu hävituslennukeid võib tulla enne suve ja peale Poola ja Slovakkia lubatud Mig-29 lennukite kohale jõudmist, vahendas Prantsuse leht Le Figaro.

Troels Lund Poulsen selgitas, et sellised otsused võtavad aega, kuna riigid peavad ühiselt tegutsema, kuid võimalik otsus on ministri sõnul siiski lähitulevikus saavutatav. "Taani ei tee seda üksi," ütles Poulsen Taani meedia sõnul. "Me peame seda tegema mitme teise riigiga ning me peame ses osas olema dialoogis ameeriklastega. Kuid ma usun, et me suudame lähiajal jõuda otsuseni," lisas Troels Lund Poulsen.

Slovakkia ja Poola alustasid märtsi lõpus Ukrainale Nõukogude päritolu Mig-29 lennukite tarnimist, kuid ükski lääneriik pole veel Ukrainale lääne päritolu moodsaid hävituslennukeid saatnud. Taanil on 43 F-16 hävituslennukit, millest 30 on aktiivses kasutuses. Nendele on Taani tellinud asenduseks 27 USA päritolu F-35 varghävitajat.

Politico teatel arutasid lääneriigid ka jaanuaris Ukrainale hävituslennukite saatmist. Eelmise aasta augustis kinnitas USA asekaitseminister Colin Kahl, et pikemas plaanis ei ole mõeldamatu lääneriikide hävituslennukite Ukrainale saatmine. Samas pole USA siiani toetanud Ukrainale lääne päritolu hävitajate saatmist, pidades teisi relvatüüpe Ukrainale praegu vajalikumaks.

Nii Poola kui ka Holland on väljendanud valmidust saata Ukrainale F-16 hävitajaid. Ka endine Soome peaminister Sanna Marin ütles märtsis, et Soome võiks kaaluda enda F-18 hävitajate saatmist Ukrainale, kuid Soome õhuväe ülem suhtus ettepanekusse skeptiliselt.

The Financial Timesi jaanuaris avaldatud loos väideti, et allikate kinnitusel kaalub ka Prantsusmaa enda hävituslennukite Ukrainale saatmist. Samas kinnitas jaanuaris Saksa kantsler Olaf Scholz, et ei toeta lääne hävituslennukite saatmist Ukrainale.

USA kindral Christopher Cavoli kinnitas veebruaris kinnisel infotunnil USA seadusandjatele, et USA päritolu F-16 hävituslennukid ja pikamaaraketid aitaksid Ukrainal sõda Venemaa vastu võita.