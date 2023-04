Tallinna Sadama kohtuasi võib veel venida

Aastaid kestnud Tallinna Sadama kohtuasi algas teisipäeval otsast peale. Endise riigi peaprokuröri Lavly Perlingu sõnul on vaja seadust muuta nii, et kriminaalmenetluses ei saaks venitamistaktikaid kasutada.

Nädala eest lõppes Tallinna Sadama kohtuasi, sest üks rahvakohtunikest ei saanud haiguse tõttu enam protsessis osaleda. Täna alustati algusest uue rahvakohtuniku ja varukohtuniku osalusega. Kaitsjad esitasid taandamistaotluse, vahetamaks välja ka senised kohtunikud.

"Muidu tekib tõesti selline olukord, kus uus rahvakohtunik ei ole suuteline täitma oma rahvakohtuniku rolli. Sest ta lihtsalt kõnnib teistega kaasa, teised on juba informeeritud, teistel on ilmselt juba ka mingisugused seisukohad kujunenud, aga tema on täiesti värske," sõnas Ain Kaljuranna kaitsja Paul Keres.

"Pigem seondub see hirmuga. Aga ilmselt sellise psühholoogilise tõrkega, aga võibolla on see ka kaitsjate esindajate salamisi soov valida endale sobivamad kohtunikud, mida ei saa õigeks pidada," ütles riigiprokurör Denis Tšasovskih.

Tallinna Sadama kriminaalasi sai alguse 2015. aastal ning kohtuvaidlus aastal 2019. Kui kaua veel läheb, sõltub suuresti sellest, kui palju saab uuesti alanud protsessil kasutada eelmise menetluse materjale. Prokurör arvab, et uusi viivitusi võib tekkida veel.

"Tänasel istungil kõlasid signaalid, et kaitsjad kindlasti taotlevad osade tõendite, võibolla isikuliste tõendite korduvuurimist, meie leiame, et selliseid taotlusi on võimalik esitada ka nende enda tõendite uurimise voorus," sõnas Tšasovskih.



Endine riigi peaprokurör Lavly Perling ei pea õigeks, et kohtuasjaga algusest peale alustati. Tema sõnul on kriminaalmenetluses ruumi, et teha protsessid kiiremaks ja tõhusamaks.

"Ma kindlasti ei näita sõrmega kohtu peale, alati võib öelda, et kohus peab ennast kehtestama ja kas seal oli piisavalt rahvakohtunikke varuks – kindlasti nii suure protsessi puhul ühest-kahest ei aita, neid peab olema rohkem – aga ma arvan, et ennekõike on küsimus raamides ehk seaduses. Kuni on võimalik kaitsjatel protsessi venitada niikaua kui nad tahavad venitada, ma julgen öelda teinekord absurdi minevate taotlustega, siis nad seda ka teevad," sõnas Perling.

Perling sõnas, et kui kõik osapooled pingutavad, siis on võimalik otsuseni kiiresti jõuda.

"Inimesena, kodanikuna, omal ajal prokurörina, täna poliitikuna, ma ootan kriminaalmenetlusest õiglust ja selgust. Kui selliste absurdsete taotlustega lihtsalt venitatakse protsessi, siis see ju seda ei anna," ütles Perling.

Täna tehtud taandamistaotluse osas kuulutab kohus seisukoha neljapäeval kell 10.