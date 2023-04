Vihmahood kolmapäeval sagenevad

Kolmapäeva öösel on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma ja on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 0 ja +5 kraadi vahele.

Hommikul on taevas valdavalt selge ning sadu oodata pole. Samas võib mõnes kohas udu olla. Puhub vaikne kagu- ja idatuul ning sooja on 0 kuni 6 kraadi.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab üksikutes kohtades veidi vihma, mõnel pool püsib udu. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma ning on äikeseoht. Puhub idakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning sooja on 12 kuni 17, tuulele avatud rannikul 5 kuni 9 kraadi.

Järgnevatel päevadel hakkab ilm jahenema. Neljapäeval on taevas muutlik ning kohati sajab hoovihma. Reedest nii pilvisus kui ka sajuvõimalus väheneb ning nädalavahetus algab selge ja kuiva ilmaga. Pühapäeval tõmbub taevas taas pilve ja võib hoovihma tulla.

Kui töönädala lõpus tõuseb päevane õhutemperatuur keskmiselt veel üle 10 kraadi, siis nädalavahetusel jääb õhusooja juba veidi vähemaks.