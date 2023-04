Suurbritannia arst-residendid streigivad, nõudes palgatõusu

Teisipäeval alanud Briti arst-residentide streigi tõttu võib riigis ära jääda kuni 250 000 arsti vastuvõttu. Nooremarstid nõuavad 35 protsendi suurust palgatõusu, vahendas BBC.

Briti valitsuse hinnangul on arstide palgakasvu nõue põhjendamatu ning on Briti maksumaksjale üle jõu käiv. Arst-residentide streik järgnes õdede ja kiirabitöötajate streigile, mis andsid töötajaile soovitud tulemuse. Residentide sõnul on praeguse palgaga võimatu korralikult tööd teha.

Briti Arstide Ühing (British Medical Association - BMA) rõhutas oma teates, et 35 protsendi suurust palgatõusu nõutakse, et jõuda tagasi viimase 15 aasta jooksul inflatsioonile alla jäänud palgatasemele. Samuti tahavad arstid, et valitsusega lepitaks kokku mehhanism, mis välistaks tulevikus palga taseme languse elukalliduse ja inflatsiooni kasvu tõttu.

BMA lubas, et meditsiinilise vajaduse korral suunatakse protestivad arst-residendid tagasi haiglasse kui mõnes konkreetses haiglas osutub see tarvilikuks. Arstide streik peaks lõppema laupäeval.

Rohkem kui 40 protsenti Briti arstidest on klassifitseeritud kui nooremarstid, kellest omakorda kaks kolmandikku on BMA liikmed.