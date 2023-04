Šmõhali sõnul võib Ukraina vastupealetungi alustada suvel

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal ütles, et riik võib alustada vastupealetungi suvel. Šmõhal kinnitas, et salastatud teabe lekkimine ei takista Ukrainal oma alasid vabastamast.

Oluline kolmapäeval, 12. aprillil kell 10.24:

- Šmõhal: Ukraina võib vastupealetungi alustada suvel;

- Tšerevatõi: Bahmutis on Ukraina olukord jätkuvalt väga keeruline;

- CIA juhi sõnul usub Putin endiselt, et Venemaa suudab sõja võita;

Šmõhal: Ukraina võib vastupealetungi alustada suvel

Ukraina peaminister Denõss Šmõhal ütles, et riik võib alustada vastupealetungi suvel. Šmõhal kinnitas, et salastatud teabe lekkimine ei takista Ukrainal oma alasid vabastamast.

Šmõhali sõnul tuleb suurim surve vastupealetungi alustamiseks Ukraina ühiskonna seest. Šmõhali sõnul Ukraina partnerid pealetungi alustamise osas Kiievile survet ei avalda, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretär Oleksi Danilov ütles, et Ukraina otsustab vastupealetungi algatamise viimasel hetkel. Danilov ütles hiljuti, et ainult kolm kuni viis inimest teavad, et kus Ukraina kavatseb teatud tegevusi enda territooriumil ellu viia.

Tšerevatõi: Bahmutis on Ukraina olukord jätkuvalt väga keeruline

Ukraina relvajõudude ida ringkonna esindaja Serhi Tšerevatõi kinnitas, et Bahmutis on Ukraina vägede olukord jätkuvalt väga keeruline.

Venemaa palgasõdurite rühmituse Wagner juht Jevgeni Prigožin väitis teisipäeval, et tema väed on vallutanud 80 protsenti Bahmuti linnast.

"Juba üle 80 protsendi linnast on "muusikute" kontrolli all, sealhulgas kõik administratiivhooned ja tööstusrajatised," väitis Prigožin.

Tšerevatõi lükkas Prigožini väited ümber. "Võin kindlalt öelda, et Ukraina väed kontrollivad palju suuremat osa Bahmuti territooriumist," ütles Tšerevatõi.

Tšerevatõi sõnul peavad Kremli rahastatud Wagneri palgasõdurid Bahmutis veel vastu vaid kaks kuud, kui nad oma taktikat ei muuda, vahendas The Kyiv Independent.

CIA juhi sõnul usub Putin endiselt, et Venemaa suudab sõja võita

"CIA hinnangul ei suhtu Venemaa president Vladimir Putin Ukraina sõja praeguses etapis läbirääkimistesse tõsiselt," ütles USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor Bill Burns.

Burnsi sõnul usub Putin endiselt, et Venemaa suudab selle sõja võita. CIA juht kinnitas, et Ukraina jätkab Donbassi piirkonna kaitsmist, vahendas CNN.

"Tõelised riigid võitlevad vastu. Ukraina on seda juba teinud," ütles Burns.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 730 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 180050 (võrdlus eelmise päevaga +730);

- tankid 3646 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 7043 (+5);

- lennukid 307 (+0);

- kopterid 293 (+1);

- suurtükisüsteemid 2770 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 535 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 282 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2334 (+2);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5630 (+10);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 319 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.