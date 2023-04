Austin: Ukraina on vastupealetungi alustamise suutlikkuses kindel

Eelmisel nädalal tuli ilmsiks USA luureandmete leke, kuid kaitseminister Lloyd Austin ütles, et Ukraina on endiselt kindel oma suutlikkuses alustada vastupealetungi Venemaa vägede vastu.

Austini sõnul ei takista salastatud dokumentide lekkimine Kiievi plaane.

"Kaitseminister Oleksi Reznikov tunneb, et nad on üsna heas positsioonis," ütles teisipäeval Austin.

USA võimud üritavad nüüd välja selgitada, kes võis salastatud dokumente lekitada. USA ametnikud on viimaste päevade jooksul pöördunud liitlaste poole, et vältida suhete halvenemist, vahendas The Wall Street Journal.

"Oleme viimaste päevade jooksul suhelnud liitlaste ja partneritega," ütles USA välisminister Antony Blinken.

Blinken vestles teisipäeval ka oma Ukraina kolleegi Dmõtro Kulebaga. Blinken ja Austin keeldusid kommenteerimast konkreetseid samme, mida Ukraina võib oma territooriumi vabastamiseks ette võtta.

"Neil on suurepärane plaan, kuid ainult president Zelenski ja riigi juhtkond teavad selle plaani kõiki üksikasju," ütles Austin.

Austin ütles, et esimest korda informeeriti teda dokumentidest eelmise nädala neljapäeval. USA kaitseametnikud on varem öelnud, et mõned materjalid on ehtsad. Ametnikud aga leiavad, et osa materjale on võltsitud.

Praeguse informatsiooni järgi on leheküljed pärit sõjaväe teabekaustadest ja nende seas on ka Luure Keskagentuuri (CIA) materjale.

USA ajakirjanik James Bamford ütles, et viimane leke näitab võimude suutmatust oma saladusi kaitsta.

"Ma arvan, et avalikkus peab olema teadlik sellest, kui halvasti jälgivad luurekogukond ja FBI neid luureandmeid, mis käivad iga päev läbi valitsuse," ütles Bamford.