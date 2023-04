Ekspress Grupi digitellimuste arv kasvas aastaga ligi viiendiku

Delfi omaniku AS-i Ekspress Grupp digitaalsete tellimuste hulk Balti riikides kokku kasvas aastaga 15 protsenti ja ulatus märtsi lõpus 161 278 tellimuseni, teatas ettevõte.

50-protsendiliselt Ekspress Grupile kuuluva AS-i Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ühe protsendi, ulatudes 24 100 tellimuseni.

Samasse gruppi kuuluva Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 36 protsenti, ulatudes 6058 tellimuseni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu ütles, et Ekspress Grupi meediaettevõtted võitsid aastaga kokku juurde üle 21 000 digitellija.

"Ekspress Grupi digitaalne tulubaas põhineb üha enam digitellimuste müügitulul. Liigume oma strateegiliste finantseesmärkide suunas ja soovime aastaks 2026 pakkuda digitaalset tasulist sisu vähemalt 340 000 tellijale," ütles ta.

Kontsern loeb digitellimuseks ainult tellimusi, mille väärtus on suurem kui 1 euro ühes kalendrikuus, ning mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Ekspress Grupi digitellimused. Autor/allikas: Ekspress Grupp

AS Ekspress Grupp on põhiosas Hans H. Luigele kuuluv börsil noteeritud Baltimaade meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1600 inimesele.