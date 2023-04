Lekkinud dokumendid väidavad, et Ukrainas on lääne eriüksused

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et Pentagoni lekkinud dokumendid väidavad, et Ukrainas tegutsevad lääneriikide eriüksuslased. USA kaitseametnikud ütlesid varem, et osa materjale on võltsitud.

Suurbritannia eriväed ja veel kümned lääne sõjaväelased on Ukrainas, selgub Briti meedia käsutuses olevast dokumendist.

23. märtsil avaldatud dokument väidab, et Ukrainas on 50 Suurbritanniast pärit eriüksuslast. 17 eliitsõdurit on pärit Lätist, 15 Prantsusmaalt ja 14 Hollandist. Dokument väidab veel, et Ukrainas on üks Hollandist pärit eriväelane, vahendas The Telegraph.

Suurbritannia kaitseministeerium hoiatas teisipäeval, et inimesed peaksid olema ettevaatlikud dokumentide suhtes, mis võivad levitada valeinformatsiooni.

Prantsusmaa kaitseministeerium eitas juba pühapäeval, et Prantsuse sõdurid on Ukrainas võitlemas.

"Prantsuse jõud ei osale Ukrainas sõjategevuses. Viidatud dokumendid ei pärine Prantsuse armeelt. Me ei kommenteeri dokumente, mille allikas on ebaselge," ütles relvajõudude ministri esindaja Sebastien Lecornu.