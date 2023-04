Kreml ei luba USA ametnikel vahistatud Gershkovichi külastada

Venemaa julgeolekuteenistus (FSB) vahistas märtsis USA ajalehe The Wall Street Journal ajakirjaniku Evan Gershkovichi ning Moskva pole ikka veel andnud USA saatkonna ametnikele luba külastada kinni peetud Gershkovichi.

Washington ja Moskva on aastaid vaielnud konsulaarabi kättesaadavuse üle. USA on varem Venemaad süüdistanud rahvusvahelise õiguse eiramises, vahendas The Wall Street Journal.

"Kui Venemaa ei täida oma kohustusi konsulaarabi kättesaadavuse osas, siis kahjustab see Venemaa positsiooni maailmas veelgi. See saadab inimestele üle maailma väga tugeva sõnumi, et nad ei tohi sinna riiki oma jalga tõsta," ütles teisipäeval USA välisminister Antony Blinken.

USA välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et Moskva pole andnud Washingtonile õiguspärast selgitust selle kohta, miks USA ametnikud ei tohi Gershkovichi külastada.

Esmaspäeval teatas USA ametlikult, et Gershkovichi vahistamine oli ebaseaduslik. See kohustab USA valitsust tagama, et Gershkovich vabastataks.

"Ma ei hakka rääkima, milliseid meetmeid me võtame või võiksime võtta. Võin lihtsalt öelda, et oleme iga päev hõivatud nii selle juurdepääsu hankimisega kui ka Evani vabastamiseks surve avaldamisega," ütles teisipäeval Blinken.

FSB, mis on ka nõukogudeaegse repressiivorgani KGB järglane, süüdistab 31-aastast ajakirjanikku riigisaladuste kogumises Vene kaitsetööstuse ettevõtte kohta.